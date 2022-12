Umrl je Stanislav Matija Tomazin

26.12.2022 | 12:15

Stanislav Matija Tomazin (Foto: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V 75. letu starosti je umrl Stanislav Matija Tomazin, častni meščan Kostanjevice na Krki. ''S svojim strokovnim in timskim delom, povezovanjem ljudi, inovativnimi pristopi in mirnim duhom je s svojim življenjskim delom pustil v Kostanjevici na Krki neizbrisen pečat,'' so zapisali na občinski spletni strani, spomnili, da mu je zaradi njegovega neprecenljivega prispevka v Krajevni skupnosti in kasneje Občini Kostanjevica na Krki, volonterskega udejstvovanja pri razvojnih projektih in soustvarjanja v društvih župan leta 2021 podelil priznanje Ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom Častni meščan, in nadaljevali: ''Pred kratkim je zaključil predsedovanje Nadzornemu odboru občine in bil pripravljen sprejeti še en mandat, a se je njegova pot, žal, sklenila.''

''Spoštujem bolj dejanja kot govorjenje,'' je na kratko za naš časopis ob prejemu omenjenega priznanja svoj značaj povzel Stane, kakor so klicali Stanislava Matijo Tomazina prijatelji. Novinar Pavel Perc ga je v portretu tedna opisal kot skromnega človeka, ki resnico ljubi bolj kot hvalo in prazno govoričenje. Prav zato je bil med ljudmi tudi tako priljubljen.

Končal je študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Slabi dve leti je bil asistent – raziskovalec na Kmetijskem institutu, potem vodja analitsko-planske službe v Perutninskem kombinatu Pivka. Pivko je zapustil, ker je bilo malo naporno hoditi vsak teden domov na Mohor obdelovat vinograd ... Postal je direktor tozda Poljedelstvo – meso Agrokombinata Krško. Po osmih letih izzivov je našel novega, kot direktor Kmečke zadruge Kostanjevica na Krki in naposled še kot vodja tehnične službe KZ Krka Novo mesto, kjer se je tudi upokojil.

V vsem tem obdobju pa se je razdajal s svojimi organizacijskimi sposobnostmi za povezovanje in motiviranje ljudi ter s prislovično natančnostjo in preudarnostjo pomembno prispeval k napredku dolenjskih Benetk. Bodisi kot dolgoletni predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki ga je vodil skoraj četrt stoletja in ko so Kostanjevičani kar osemkrat organizirali Teden cvička, ali ko je bil med pobudniki ustanovitve Društva domače koline Kostanjevica na Krki in njegov prvi predsednik, kjer je soustvarjal prireditev Praznik domačih kolin, ki je bila takrat edinstvena v Sloveniji, in Praznik vina, kruha in suhega sadja. Leta 1998 je bil med ustanovnimi člani Planinskega društva Polom. Zaslužen je za sloves, promocijo in kakovost cvička, pridobitev lesenega mobilnega hrama in enološkega laboratorija. Pa tudi za organizacijo mnogih izobraževanj za člane društev, strokovne ekskurzije in dogodke ter urejanje premoženjskih zadev za društva. Velik poudarek je namenjal ohranjanju naravne in kulturne dediščine vinogradništva in vinarstva. Leta 2006 ga je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske zaradi izjemnih zaslug na področju vinogradništva in vinarstva imenovala za ambasadorja cvička. Od leta 1992 dalje je tvorno deloval v organih Sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki, sodeloval pa je tudi pri aktivnostih, povezanih z ustanovitvijo Občine Kostanjevica na Krki. Kot so omenili ob podelitvi ključa mesta Kostanjevica na Krki in naziva častni meščan, je Tomazinov neprecenljiv prispevek tudi pri projektu vzpostavitve telefonije v Kostanjevici na Krki, saj je vodil celoten finančni inženiring v odnosu do Pošte Slovenije oziroma Telekoma in izvajalcev del. Veliko ljubezen in pripadnost kraju je pokazal kot član organizacijskega odbora ter predsednik komisije za finance pri izvedbi praznovanja ob 750-letnici mesta Kostanjevica na Krki.

P. P.; M. K.