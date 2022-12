700 let od prve omembe Sevnice kot trga

26.12.2022 | 17:00

Fotografije: Občina Sevnica in P. Perc

Sevnica - S priložnostnim dogodkom so v Sevnici te dni obeležili 700-letnico prve izrecne omembe Sevnice kot trga.

Občina Sevnica se lahko pohvali z zanimivo in razgibano zgodovino, saj so bili na območju današnje občine najdeni arheološki ostanki že iz bakrene dobe. Prva omemba Sevnice kot trga se nahaja v urbarju salzburške nadškofije za posesti v Posavju iz leta 1322. Prvi, ki je ta del sevniške zgodovine prepoznal, je zgodovinar Milko Kos. V letošnjem letu mineva 130 let od njegovega rojstva in 50 let od njegove smrti. Milko Kos je izdal tri urbarje, ki so pomembni za zgodovino Sevnice. Najprej urbar iz leta 1322 z omembo Sevnice kot trga, nato iz leta 1309, v katerem je z imenom omenjen prvi tržan Sevnice Vecko, ter še urbar iz leta 1448, ki vsebuje popis takratnih Sevničanov. Kosova izdaja urbarjev salzburške nadškofije ostaja temeljno delo za poznavanje srednjeveške zgodovine Sevnice, sporočajo z občine.

V dvorani Alberta Felicijana je zbrane uvodoma nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da so spremembe prostora, ki so se zgodile v 700 letih, zelo velike. Sevnica je bila v svoji bogati zgodovini razpeta med različne oblasti, vladavine in posesti. Njen nadaljnji razvoj pa je odvisen tako od odločitev lokalne skupnosti kot tudi od odločitev, ki se sprejemajo na državni ravni.

Častna gostja in slavnostna govornica predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je v svojem nagovoru poudarila, da ima Sevnica, v kateri je odraščala, lepo preteklost, hkrati pa zagotovo tudi lepo prihodnost, za kar se bo pri svojem delu zavzemala. Dotaknila se je tudi zgodbe Grete, literarne junakinje njenega romana »Gretin greh«, ki je v sevniško okolje postavljen v 17. stoletje.

Osrednji vsebinski prispevek slovesnosti je bilo predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, ki je zbranim orisal Sevnico v srednjem veku in 16. stoletju ter podrobneje opisal odkritja, ki opredeljujejo prvo omembo Sevnice kot trga.

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič in župan Srečko Ocvirk sta še pred počastitvijo prve omembe Sevnice kot trga opravila neformalen pogovor o razvoju Sevnice in aktualnih projektih države, ki so v načrtu na območju občine, so še sporočili iz slednje.

M. K.

Galerija