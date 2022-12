FOTO: 164. štefanovo v Dolenji Stari vasi – naj bodo konji in konjeniki zdravi vse leto!

26.12.2022 | 13:20

Tudi najmlajših na ponijih letos ni manjkalo v povorki za štefanovo.

Blagoslov konj in konjenikov je opravil g. Anton Trpin.

Dolenja Stara vas - Danes goduje sveti Štefan, ki je bil prvi krščanski mučenec. Leta 34 našega štetja je bil obsojen na smrt s kamenjanjem.

Sv. Štefan pa je tudi zavetnik konj in po starem običaju pripravljajo blagoslove konj marsikje po Sloveniji, med drugim v občini Šentjernej. V Dolenji Stari vasi je ta prireditev najmnožičnejša in ima že večstoletno tradicijo, skratka, je ena najstarejših pri nas. Letos je bilo Štefanovo že 164. po vrsti.

Tradicije ni omajala niti korona.

Letos je kot vedno Občina Šentjernej blagoslov organizirala v sodelovanju s PGD Dolenja Stara vas. Zanimiva je bila povorka jahačev od hipodroma skozi ves Šentjernej do cerkve v Dolenji Stari vasi.

Blizu 150 konjev in konjenikov

Udeležilo se jo je blizu 150 konjenikov od blizu in daleč. Jahači so svoje konje lepo praznično okrasili, marsikdo si je tudi za svoj klobuk zataknil kak cvet in rožmarin. Vsi konjeniki, med katerimi je bilo veliko mladih in tudi deklet, so dobili spominsko medaljo.

Praporščak je bil letos Uroš Bratkovič iz Dobravice.

Šentjernejski godbeniki in petelin Jernej niso umanjkali na letošnjem Štefanovem.

Obiskovalcev, ljubiteljev konj, se je trlo - tako v Šentjerneju kot v Dolenji Stari vasi.

Blagoslov je potekal pred cerkvico sv. Frančiška Ksaverja.

Na čelu povorke, ki ji je takt dajal Pihalni orkester občine Šentjernej, pa seveda petelin Jernej, je šel praporščak Uroš Bratkovič iz Dobravice pri Šentjerneju. Ta vloga je še posebej častna.

Blagoslov je potekal pri cerkvi sv. Frančiška Ksaverja, ki stoji na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana, opravil pa ga je šentjernejski župnik g. Anton Trpin. Blagoslovil je konje in konjenike ter jim zaželel zdravja.

Mnogi konjeniki niso pozabili na slovensko zastavo, saj je 26. december tudi dan samostojnosti in enotnosti. Tudi g. Trpin se je spomnil državnega praznika ter zaželel zbranim, da bi ostali zvesti domovini in da bi ta predstavljala vrednoto tudi prihodnjim rodovom.

Prav vse udeležence blagoslova konj organizatorji vedno pogostijo in tudi letos je bilo tako. Vzdušje pri gasilskem domu v Dolenji Stari vasi je bilo veselo in praznično, tam so se radi zadržali tudi številni obiskovalci prireditvi, ki jih je bilo tokrat – verjetno tudi zaradi toplega vremena – še posebej veliko.

Dolga tradicija blagoslova konj v Dolenji Stari vasi

V starih kronoloških zapisih piše, da so v vas, nad katero je stala cerkvica sv. Štefana, prvič omejena leta 1526, začeli prihajati kmetje z živino že leta 1711. Prepričani so bili, da bo žegen sv. Štefana obvaroval njihovo živino pred vsako boleznijo.

V Dolenji Stari vasi res vsa leta pripravljali blagoslov konj. Običaja ljudje niso opustili niti med vojnama, čeprav so takrat prireditev pripravili v manjšem obsegu in včasih tudi naskrivaj. Tudi po drugi svetovni vojni, ko je nastopila »nova oblast«, in je bila ta prireditev nezaželena, ter so jo želeli ukiniti.

Tradicija blagoslovitve konj v šentjernejski fari se bo gotovo nadaljevala.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija