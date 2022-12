FOTO: Trk pri Artu, trije poškodovani

27.12.2022 | 07:00

Včerajšnja nesreča pri Artu (Fotografiji: PGD Sevnica)

Tole pa je kos pločevine, ki je nevarno visela z dimnika in so jo odstranili ribniški gasilci. (Foto: PGD Ribnica)

Včeraj ob 16.42 sta na cesti Sevnica - Krško pri naselju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Sevnica. Reševalci NMP Sevnica so tri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Podrto drevo oviralo promet

Ob 16.02 je na cesti Purga - Velika sela, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Adlešiči so ga razžagali in odstranili.

Drog se je nagnil

Ob 12.54 v naselju Rob v občini Velike Lašče gasilci PGD Rob s tehničnim posegom stabilizirali poškodovani drog, na katerega so obešeni telekomunikacijski kabli.

Gorela trava

Ob 13.00 je na Trati v Kočevju gorela trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Nevarnost s strehe

Ob 11.54 so na Knafljevem trgu v Ribnici gasilci PGD Ribnica odstranili s strehe dimniško pločevinasto kapo, ki je nevarno visela z dimnika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ, na izvodu AVTO KRKA;

- od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu GRAJSKE NJIVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA, izvod Vrtača vas.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETONAL, TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AKRIPOL TREBNJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Pijavice nizkonapetostno omrežje Pijavice smer Mirna predvidoma med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.