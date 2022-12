Umrl je Lado Kocijan

27.12.2022 | 08:20

Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je Ladu Kocijanu letošnje poletje podelilo Priznanje za zasluge v Zvezi slovenskih častnikov. (Foto: arhiv; V. Maraš)

Vse do zadnjega se je rad udeleževal posameznih druženj in slovesnosti v spomin na dogodke iz druge svetovne vojne. Nedolgo nazaj, konec oktobra, smo ga srečali na spominski slovesnosti ob zaključku nočnega pohoda na Frato, ki ga Mestna občina Novo mesto vsako leto pripravlja v spomin na ustanovitev novomeške partizanske čete leta 1941 na Brezovi Rebri. (Foto: arhiv; Marko Klinc)

V 98. letu starosti je umrl Lado Kocijan, borec Gubčeve brigade, upokojeni generalmajor, najstarejši član območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Žužemberk in častni občan Občine Mirna.

Rojen 14. avgusta 1925 se je poslovil na letošnji božični dan.

Aktivno je v vojski deloval od leta 1942 do 1981. Med vojno je sodeloval v NOB, kjer je bil tudi pooblaščenec Ozne v 15. diviziji, po vojni je ostal v JLA, kjer je bil načelnik protiobveščevalne službe v diviziji in načelnik oddelka varnosti v 3. armadi, načelnik štaba TO Slovenije (1977-80) in pomočnik poveljnika 9. armade. Leta 1959 je končal Višjo vojno akademijo v Beogradu, 1969 šolo ljudske obrambe JLA in dobil čin generlmajorja JLA.

Od leta 1981 je kot izredni profesor predaval operatiko in strategijo na katedri za obramboslovje na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, današnji Fakulteti za družbene vede.

Leta 2018 je postal častni občan občine Mirna.

Zadnja leta je preživljal v Domu starejših občanov Trebnje. Vse do zadnjega pa se je, če je le šlo, rad udeleževal borčevskih proslav in komemoracij.

M. K.