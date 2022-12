V Podbrezniku potrjena gradnja 103 novih javnih najemnih stanovanj

27.12.2022 | 11:30

Podpis pogodbe

Novo mesto - V novomeški stanovanjski soseski Podbreznik bo Stanovanjski sklad RS zgradil 103 javna najemna stanovanja. Kot so danes sporočili iz sklada, ki je minuli teden podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo, bo 14,6 milijona evrov vreden projekt izvedlo podjetje CGP v sodelovanju s podjetjem TGH.

Investicija po navedbah sklada obsega gradnjo treh trajnostnih in energetsko učinkovitih blokov s štirimi nadstropji in pritličjem. Tamkajšnjim stavbam bo pripadala tudi podzemna garaža s 96 parkirnimi mesti, v kletnih prostorih pa bodo še kolesarnica in servisni prostori. Enajst stanovanj bo prilagojenih funkcionalno ali gibalno oviranim osebam.

Sosesko razvijajo skupaj z Mestno občino Novo mesto, ki v območju ureditve sočasno projektira in gradi še dva bloka z 81 javnimi najemnimi stanovanji.

V sklopu gradnje bo urejena tudi dvonivojska zunanja ureditev območja s parkirišči, zelenimi in pohodnimi površinami ter površinami za druženje in igro otrok, ki bo povezovala celotno območje z okolico.

Rok projektiranja in gradnje vseh treh blokov je 19 mesecev in pol, pridobitev uporabnega dovoljenja pa je predvidena septembra 2024. "Napovedi kažejo, da bodo stanovanja uporabnikom na voljo predvidoma leta 2025," je povedal direktor državnega stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Stanovanja bodo po tipologiji enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna v velikosti od 38 do 80 kvadratnih metrov. Vsakemu stanovanju bosta pripadala tudi shramba v stanovanju in balkon," je pojasnil Remec.

Za investicijo v Podbrezniku je sklad poleg posojila Razvojne banke sveta Evrope pridobil evropska sredstva na podlagi načrta za okrevanje in odpornost v višini 803.000 evrov. "S tem zaključujemo izjemno leto, v katerem smo zaključevali gradnje in hkrati vseljevali najemnike tudi v našo največjo sosesko Novo Brdo v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru," so izpostavili. Projektirajo tudi stanovanja v Lendavi, na Lukovici, Jesenicah in v ljubljanskem Podutiku.

STA; M. K.

Foto: MONM