Osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti

27.12.2022 | 12:50

Fotografije: MO Krško

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je sinoči v krškem kulturnem domu potekala osrednja posavska slovesnost. Kot je poudaril slavnostni govornik dr. Aleš Gabrič, zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino in predsednik Slovenske matice: »Prav bi bilo, da ohranimo vrednoti zapisani v imenu praznika, samostojnost in enotnost, a ob tem nikakor ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli predpisoval kako ga moramo razumeti, kaj si moramo misliti o minulih časih, kdo je bil bolj pomemben od drugih in ga je treba posebej častiti, in katere čase, dogodke in ljudi naj bi zavrgli v pozabo.«

Aleš Gabrič je še povedal: »Na spominskih prireditvah, kot je današnja, so običajno prisotni zastopniki vseh strok, ki naj bi skrbeli za lepši svet. Zgodovinarji, ki naj bi skrbeli za lepšo preteklost, novinarji, ki naj bi skrbeli za lepšo sedanjost, in politiki, ki naj bi skrbeli za lepšo prihodnost. Zato je tudi prav, da se ozremo proti tistim, ki iščejo svoje mesto v današnjem in jutrišnjem svetu, saj se bo ob naslednji okrogli obletnici plebiscita delež tistih, ki v njegovem času še niso bili rojeni že približal polovici državljanov Slovenije. Naš in njihov današnji in jutrišnji svet sta drugačna, kot je bil svet, ki se ga s praznikom spominjamo. Prav pa bi bilo, da ohranimo vrednoti zapisani v imenu praznika, samostojnost in enotnost, a ob tem nikakor ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli predpisoval kako ga moramo razumeti, kaj si moramo misliti o minulih časih, kdo je bil bolj pomemben od drugih in ga je treba posebej častiti, in katere čase, dogodke in ljudi naj bi zavrgli v pozabo.«

Gostitelj večera župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v pozdravnem nagovoru poudaril, da kot smo pokazali pred 32. leti, skupaj lahko spreminjamo svet, kot smo ga poznali do takrat. Z veliko mero medsebojnega sodelovanja in solidarnosti, strpnosti in predvsem medsebojnega razumevanja lahko uresničimo še tako velike sanje. Še vedno pa temelj boljše prihodnosti ostajata svoboda in demokracija, vrednoti, za kateri je tudi po treh desetletjih jasno, da se je zanju potrebno boriti vsak dan posebej.

Slovesnost so s svojim prihodom počastili praporščaki iz Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, posavskih območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in območnih združenj slovenskih častnikov ter Združenja borcev za vrednote NOB Krško, Brežice in Sevnica.

Prireditev je povezovala Bernarda Žarn, za glasbeno spremljavo so poskrbeli člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča ter komorna zasedba pevskega zbora Viva Brežice. Skozi odlomke slovenske poezije pa je krmaril Nik Škrlec, so sporočili s krške občine.

M. K.