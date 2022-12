Mladoletnik s streljanjem s plinsko pištolo razburil sosede, leteli tudi kamni

27.12.2022 | 17:15

Metliški policisti so imeli v petek zvečer kar nekaj dela s posredovanjem v Dolah. Mladoletnik je namreč s streljanjem s plinsko pištolo razburil sosede, prišlo je do prepira. Med prerekanjem je enemu v glavo priletel kamen, k sreči pa storilec ni uspel uporabiti sekirice, ki jo je imel pri sebi, ker so mu jo odvzeli, so sporočili s PU Novo mesto.

V prepiru so s snežnim kolom razbili tudi dve okni na kamp prikolici.

Policisti so uspeli vse akterje pomiriti. Zaradi suma kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in lahke telesne poškodbe bodo ovadili dve osebi, zaradi kršitve javnega reda in miru pa bodo uvedli postopek o prekršku zoper dva polnoletna in enega mladoletnika, so dodali na novomeški policijski upravi (PU).

Božični obračun z noži

Na božični večer so policisti v Krškem odvzeli prostost 52-letnemu Krčanu. Po prvih zbranih obvestilih je v njegovem stanovanju prišlo do prepira med njim in 31-letnikom. V prepir se je vmešal še 29-letnik, ki ju je poskušal pomiriti. 31-letnika so z vbodno rano v prsni koš z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico, porezan pa je bil tudi 29-letnik. Poškodbe obeh naj bi sicer bile lažje. 52-letnika so pridržali in ga bodo kazensko ovadili.

Ukradli lovske puške

Med vikendom so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo v Metliki. Po prvih ugotovitvah ogleda so storilci odnesli štiri lovske puške, tri so imele optiko, v vrednosti okoli dvajset tisoč evrov. Policisti še ugotavljajo vsa dejstva in okoliščine primera.

Tudi Nad mlini vlom

V ponedeljek popoldne so bili lastniki hiše Nad mlini v Novem mestu nekaj časa odsotni. Ko so se okoli sedme vrnili domov, so ugotovili, da so jim v tem času vlomili v hišo in odnesli družinsko zlatnino in druge predmete, skupaj pa naredili za okoli deset tisoč evrov škode.

Iskali so ga

V petek dopoldne so policisti na Obrežju prijeli 34-letnega državljana Srbije, ki se je na mejni prehod pripeljal kot potnik v osebnem avtomobilu. V postopku mejne kontrole so ugotovili, da je zanj avstrijska policija razpisala iskanje (evropski nalog za prijetje in predajo). 34-letniku so odvzeli prostost in ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Kršitve javnega reda in miru

Policisti so skupaj čez praznike obravnavali 59 dogodkov iz področja javnega reda. Največ sicer na območju Novega mesta, sledijo Metlika, Brežice, Trebnje, Sevnica, Črnomelj in Šentjernej.

Sedemnajst kršitev je bilo obravnavanih na javnem kraju, sedem v zasebnem prostoru. Največ kršitev je bilo v petek in soboto zvečer. V petek zgodaj popoldne so zaradi glasne glasbe plačilni nalog napisali 44-letniku iz Brezja. V noči na soboto, okoli pol dveh, so posredovali na Vorančevi v Novem mestu in zaradi glasne glasbe napisali plačilni nalog 31-letniku.

Zaradi glasne glasbe so policisti morali posredovati v Brezju tudi v soboto čez dan. Opoldne so najprej kršitelju izrekli opozorilo, popoldne so kaznovali štiri kršitelje, ki so z glasno glasbo motili okolico.

V noči na nedeljo so policisti iz Dolenjskih Toplic posredovali zaradi več prijav kršitev javnega reda na območju Občic in Starih žag. 32-letniku, ki je praznoval rojstni dan, so napisali plačilni nalog.

Zaradi glasne glasbe so metliški policisti morali posredovati v Svržakih. Glede na okoliščine so ugotovili, da bo opozorilo zaleglo, tako da so lahko sosedje naprej spali mirneje.

V ponedeljek dopoldne so brežiški policisti intervenirali v gostinskem lokalu v Brežicah. Tam je javni red in mir kršil 15-letnik, ki je žalil goste in natakarico ter po zraku vihtel kovinsko cev. Ker se ni pomiril niti ob prihodu policistov in je s kršitvijo nadaljeval, so ga vklenili in o dogodku obvestili njegovega očeta, ki je prišel ponj na policijsko postajo. Zoper mladoletnika bodo uvedli postopek o prekršku.

V noči na torek so novomeški policisti zaradi glasne glasbe ukrepali na Ulici Slavka Gruma. Prekinili so zabavo in tako omogočili nočni mir in počitek.

Sevniški policisti pa so prav tako v minuli noči zaradi kršitve javnega reda in miru pod očitnim vplivom alkohola pridržali 30-letnika. Slednji se tudi v prisotnosti policistov ni želel pomiriti, zato ni šlo drugače, kot da so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali 35 prometnih nesreč z gmotno škodo in pet z lahkimi poškodbami.

V Dolenjem Suhorju pri Vinici so v petek zvečer obravnavali 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je pred tem vozil po levi strani ceste. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so ga pridržali.

V nedeljo popoldan so brežiški policisti obravnavali prometno nesrečo v naselju Dramlja. Tam je s kombiniranim vozilom v obcestni jarek zapeljal 62-letni vozni in se pri tem lažje poškodoval. Vozil je neprivezan in očitno prehitro, pri tem pa je nesreči zelo verjetno botroval tudi alkohol – preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi poškodb je ostal na zdravljenju.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so pri nezakonitem prehodu državne meje v petek prijeli 95, v soboto 49, v nedeljo 40, v ponedeljek pa 68 tujcev, ki so prestopili državno mejo izven območja mejnih prehodov. Razen treh državljanov Iraka, ki so jih v ponedeljek prijeli na območju Rosalnic, so vse ostale prijeli na območju Posavja (Rigonce, Obrežje, Mokrice, Dobova). Tujci sicer prihajajo iz različnih držav (Kube, Tunizije, Rusije, Maroka, Indije, Alžirije, Bangladeša, Sirije, Pakistana, Nepala in Irana).

Prazniki v številkah

Policisti so med prazniki obravnavali na številki policije 113 sprejeli 792 klicev, od tega je bilo 243 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo, kot omenjeno, povezanih s področjem varovanje državne meje, javnega reda in miru ter kriminalitete, so danes še poročali s PU Novo mesto.

