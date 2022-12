FOTO: Žive jaslice v naravnem afmiteatru

27.12.2022 | 18:40

Dete je rojeno.

Janeza Žaklja, prejšnjega župnika v Cerkljah ob Krki, so včeraj počastili z darilom, pletenim srcem iz krušnega testa.

Predstavo je tudi sinoči spremljalo veliko gledalcev, ki so prišli tudi iz oddaljenih krajev, tudi iz novomeške okolice. (Vse foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - V Cerkljah ob Krki so sinoči uprizorili predstavo na prostem Žive jaslice. To je bila v naravnem amfiteatru pod cerkvijo tretja zaporedna ponovitev, potem ko so prvo izvedli na božični večer. Vsakič se je trlo obiskovalcev.

Kot sta povedala Vesna Mlakar in Damjan Žerjav, oba iz organizacijskega in režijskega ospredja skupine domačih ljubiteljskih igralcev, so pred tremi leti to igro po scenariju župnika Janeza Žaklja izvedli prvič, letos so jo znova postavili na oder.

»Pomagala sem ekipi oživiti to lepo uprizoritev,« je o svojem letošnjem sodelovanju povedala Mlakarjeva, h kateri so nas napotili igralci, ko smo povpraševali po režiserju.

»Letos smo igro znova postavili na oder z malenkostnimi spremembami, predvsem glede prostora. Med korono so bile zgrajene terase, na katerih so obiskovalci, in terase tako omogočajo ogled igre več ljudem. Zdaj, ko so terase, je ogled tudi varnejši, ker so ljudje fizično ločeni od prizorišča, od živali. Sama igra je enaka, kot je bila pred tremi leti. Tudi igralci smo v večini isti, prišlo je zaradi bolezni in zaradi že načrtovanih obveznosti do manjših zamenjav. Ampak stremeli smo k temu, da je večina ostala ista,« je povedal Damjan Žerjav.

V predstavi, ki jo organizira župnija Cerklje ob Krki, sodeluje petintrideset igralcev in petnajst članov pevskega zbora. »Igralci in pevci smo amaterji, oziroma ljubiteljski igralci. Pevski zbor je Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki, ki pa je tudi ljubiteljski. Vsi smo župljani župnije Cerklje ob Krki, ki smo prosti čas namenili za to igro,« je povedal Damjan Žerjav.

Župnik Janez Žakelj je obiskal predstavi v nedeljo in ponedeljek; v ponedeljek so mu v veliko zahvalo izročili krušno pleteno srce, ki ga je v imenu župljanov naredila Nada Lajkovič.

M. L.

Galerija