Ogenj v zabojniku in dimniku; potres pri Ivančni Gorici

28.12.2022 | 07:00

Fotografija ni z včerajšnjih požarov, pač pa večernega petkovega, ko je, kot smo sicer že poročali, zagorelo v garaži hiše na Senovem. (Foto. PGD Krško)

Včeraj ob 13.31 je na Kidričevi ulici v Črnomlju gorela vsebina kovinskega zabojnika za smeti. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili.

Dimniški požar

Ob 12.26 je v kraju Mikote, občina Krško zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško, PGD Raka in Smednik so požar pogasili, očistili dimnik, in pregledali okolico s termokamero.

Pomoč obolelemu

Ob 6.39 so na Studencu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica pomagali reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 20.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 29 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Šentvida pri Stični, Ivančne Gorice in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RO POLYCOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti spomeniku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELODROM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Žalostna gora, Dolenje Zabukovje, Brezovica Mokronog, Trebelno, Žalostna gora kamnolom, Slepšek, Črpališče Trebelno, Gorenje Zabukovje, Vrh Trebelno, Mokronog zdravstveni dom, Mokronog šola, Iskra Mokronog, SEP Mokronog predvidoma med 08:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje Šola, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.