OZ RKS Novo mesto v letu 2022: Najbolj so se povečale stiske zaradi energetske draginje

28.12.2022 | 13:00

Druženje z gimnazijci

Novo mesto - Za nami je sicer leto brez ukrepov proti širitvi virusa Covid-19, vendar zaradi poostrenih gospodarskih razmer in velike draginje spet v poostrenih humanitarnih razmerah, opozarjajo na novomeški Območni organizaciji Rdečega križa. Beležijo porast števila prosilcev za vse vrste pomoči, posebej so se povečale stiske v zvezi z energetsko draginjo. Pomagali so z 99 finančnimi pomočmi za nabavo kurjave in plačilo najnujnejših življenjskih stroškov v višini 16.100 evrov. Razdelili so 3300 paketov s hrano, ki jo je prejelo 4413 uporabnikov. Donirano hrano je prejemalo 160 družin, 62 samskih gospodinjstev in 99 družin ali skupaj 358 oseb.

Poleg materialne pomoči so na Območnem združenju RK nudili psihosocialno pomoč v obliki svetovanja ljudem v stiski. Mnogi, ki do sedaj še niso prosili za pomoč, nimajo dovolj informacij, kje in kako ljo uveljavljajo. Strokovne sodelavke so pomagale urediti osnovne socialne pravice, dokumente, zdravstveno zavarovanje in drugo ljudem, ki se ne znajdejo sami.

Program za brezdomne in socialno izključene

V svojem letnem poročilu humanitarci navajajo, da izvajajo socialno varstveni program za brezdomne in socialno izključene, kar pomeni, da imajo brezdomni na novomeškem RK dnevni center, kjer lahko preživijo del dneva.

Povprečno mesečno vključujejo okrog 60 uporabnikov, ki živijo v slabih stanovanjskih razmerah ali teh sploh nimajo urejenih. Veliko takih oseb poiščejo tudi na terenu in jih tudi tam obiskujejo. Vsak delovnik k njim prihaja trenutno osem ljudi na topli obrok, v celem letu so jih razdeli 1156. Uporabniki lahko pri RK na sedežu na Drski uporabijo tudi kopalnico, pralnico, zamenjajo oblačila in opravljajo prostovoljno delo.

Na širšem območju JVS ni zavetišča za brezdomne, zato lokalno skupnost Rdeči križ opozarja na to problematiko in si prizadeva za zavetišče, saj se število brezdomnih iz dneva v dan veča, posebej, kot opažajo, je pritisk še večji, ko nastopi zima in ostajajo brez strehe nad glavo.

Skrb za starejše po krajevnih organizacijah RK

Gimnazijci in uporabniki

Prostovoljci in prostovoljke Območnega združenja RK Novo mesto so v decembru obiskali 4200 starejših od 80 let in jih razveselili z novoletnim darilom. Letos je darilo vsebovalo čaj, med in Pratiko za lepše dni, ki je kot prva nastala v okviru RKS. Posebej so ogroženi vsi starejši, ki živijo sami, zato nekatere večkrat obišče tudi strokovna delavka in jim pomaga zagotoviti prostovoljce za družabništvo ali vsaj telefonsko družabništvo, ki ga od leta 2020 izvajajo dijaki novomeške gimnazije in tehniške gimnazije Novo mesto. V ta projekt je vključenih 20 prostovoljcev in 23 starostnikov iz našega območja.

Nekatere akcije zbiranja sredstev že obrodile sadove

V letu 2022 so preko Sklada za pomoč ljudem v stiski organizirali osem akcij in štiri od njih zaključili, poročajo z RK. Pokrovitelj sklada je že več kot 20 let Krka, tovarna zdravil Novo mesto. Odmevni sta bili akciji za dve družine po požaru v Gabrju in na Kuzarjevem Kalu. Pomagali so družini pri dokončanju hiše, družini z otroki so z večjim zneskom pomagali v socialni stiski, saj sta oba starša zaradi bolezni brezposelna. Še vedno pa poteka akcija zbiranja sredstev za posameznika, ki je brezdomec in bi potreboval bivalni kontejner, in za družino z dvema otrokoma, ki je ostala brez očeta in potrebuje dom.

Krvodajalstvo ne preneha

Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kjer je odvzem trikrat tedensko, so povabili 4164 krvodajalcev, ki so darovali kri na 61 krvodajalskih akcijah. Na sedem terenskih krvodajalskih akcijah, ki potekajo po en do dva dni v Šentjerneju, Škocjanu in Žužemberku, pa je bilo 463 darovanj krvi. Prvič je darovalo kri 297 krvodajalcev, kar pripisujejo predavanjem na vseh srednjih šolah, predstavitvi krvodajalstva na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto in promocijski stojnici na Šolskem centru Novo mesto, kjer so polnoletnim dijakom določali tudi krvno skupino ter jih povabili na krvodajalsko akcijo.

Prav tako so na prireditvah podelili 347 priznanj krvodajalcem jubilantom za 10-krat do 150-krat darovano kri. Krvodajalce so peljali na izlet na Primorsko in čestitali šestim krvodajalcem jubilantom, ki so kri darovali 100, 110, 140 in 150 krat.

Zaradi potreb bolnikov po zdravljenju s krvjo krvodajalke in krvodajalce potrebujejo ves čas, brez prekinitve, ob tem opozarjajo v OZ RK Novo mesto.

Prostovoljci so polepšali praznike

Božiček za en dan je obdaril otroke.

Konec leta je bil program na RK in na terenu še posebej pester, dodajajo. Uporabnike programov in dijake novomeške gimnazije so povabili na prednovoletno druženje, kjer so skupaj ustvarjali, peli in se zabavali. Mentorica mladih je bila presenečena, kako so se mladi vživeli in sodelovali, in vesela, da so imeli možnost spoznati zgodbe različnih ljudi. Prostovoljci dijaki pa so pomagali tudi razdeliti darila 102 starejšima krajanoma v KS Ločna- Mačkovec. Starejši so jih bili izjemno veseli, saj je po zaključku obiskov profesorica na Gimnaziji Novo mesto dobila čudovito zahvalo ene od obdarovank.

Obdarili pa so tudi 135 otrok iz socialno šibkih družin z darili, ki so jih prejeli od akcije Božiček za en dan. Tudi te so bili otroci seveda veseli, saj so darila pripravljena prav za njih na podlagi imena in starosti. Vedno je v njih presenečenje.

OZ RK Novo mesto letno poročilo zaključuje z zahvalo: ''Hvala vsem prostovoljcem, krvodajalcem, mladim članom RK, sodelavcem, zunanjim sodelavcem, donatorjem. Hvala, brez vas svet ne bi bil lep za marsikoga, ki ste mu polepšali trenutek, dan, mesec ali celo leto. Vsem tudi srečno, zdravo in mirno leto 2023.''

M. K.