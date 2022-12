Izbor za naj podjetniško idejo

28.12.2022 | 11:40

Predaja nagrade zmagovalcu (tudi ostali dobitniki spodaj v fotogaleriji)

Skupinska fotografija

Sevnica - Na gradu Sevnica so te dni gostili Izbor za naj podjetniško idejo. 10 ekip je dobilo priložnost tekmovati za nagrade, kot so svetovanje in mentoriranje, prostori za delo in sestanke, inkubacijske faze in podobno, ter za glavno denarno nagrado v vrednosti 500 €.

Glavno nagrado je, kot sporočajo KŠTM Sevnica, osvojila ideja Anikis, ideja o visoko kvalitetnih online slikarskih delavnicah, s katero je najbolj prepričal komisijo Goran Skušek. Nik Anikis, neo-renesančni slikar, se je mojstril v Firencah kot Leonardo da Vinci v znanjih slikarstva in risarstva. Visoko kvaliteto znanje predaja na jasen, zabaven in izredno informativen način. Poleg delavnic, ki jih izvaja v živo, z bratom Goranom razvijata online delavnice, ki bodo kmalu na voljo in se jih bo kupec lahko udeležili ob svojem tempu.

Drugo mesto je osvojila ideja Libellu, naravna zibelka, ki vsebuje ročno izdelano Mojzesovo košaro, lesen podstavek, ležišče iz naravnega lateksa in bombaža, odejo in rjuho; idejo je predstavila Carmen Medic.

Tretje mesto je osvojila mlada ekipa, ki jo je predstavil Tilen Volkar in ki razvija produkte iz predelave kunčjega mesa in že prodaja kunčje klobase in pečenice.

Tiho nagrado publike je osvojila Zala Hrastar s svojo blagovno znamko predelanih oblačil Morja, ki je kreativna predelovalnica ljubljenih oblačil in tekstila, širi živahnost in toplino v spoštovanju do materiala, okolja in ljudi.

Komisija je imela zelo nalogo, saj so vse ideje bile zelo zanimive in dobro predstavljene, pravijo v KŠTM. Ostale ideje, ki so jih imeli priložnost slišati, so bile Dobrote Posavja, ideja o ponovni vzpostavitvi razvoza in dostave dobrot posavskih kmetij; Fris za Kiss, ideja obrazne joge za bolj zdravo in lepše življenje; Jurčkova greda, da bi lahko vsi jedli jurčke kar iz domačega vrta; Pinejko, prvi slovenski preliv za solato, narejen iz stranskega produkta pri pridelavi masla; Laboratorij Sozvočja, ideja o hiši za vse, ki si želijo v svojem življenju izvedeti in narediti več na osebni ravni; ter ideja Ob Savi – na kavi, posavski podkast z intervjuji zanimivih lokalnih ljudi.

Dogodek je bil izpeljan v partnerstvu s Centrom za podjetništvo in turizem Krško oziroma Podjetniškim inkubatorjem Krško in zavodom KNOF oziroma udeleženci podjetniških krožkov v regiji ter s podporo Občine Sevnica. V komisiji pa so bili trije mladi podjetniki: Sevnico je zastopal Aljaž Papež, ki ima lastno nano pivovarno in blagovno znamko piva APE, Krško je zastopala podjetnica Klara Kukovičič, ki je tudi TV voditeljica in urednica podkasta, iz Ljubljane pa je prišel izkušeni mladi podjetnik Sašo Rupnik, ki ima svojo blagovno znamko krekerjev Mr. Fiber. V komisiji sta poleg že omenjenih bila tudi Matej Imperl kot predstavnik javnega zavoda KŠTM in Karl Vertovšek, vodja Podjetniškega inkubatorja Krško.

M. K.

Foto: KŠTM Sevnica

