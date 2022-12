Božičnice v naših podjetjih za zdaj še prostovoljne; kje višje in kje nižje kot lani?

Novo mesto - Glede na odgovore gospodarskih družb z območja JV Slovenije bodo božičnice oz. nagrade za poslovno uspešnost v večini podjetij višje kot lani

Božičnica, trinajsta plača ali nagrada za poslovno uspešnost, kakor različno poimenujemo znesek, ki ga da delodajalec zaposlenemu navadno decembra, lahko pa tudi že prej, novembra, ali kasneje, v prvem mesecu novega leta, vsaj za zdaj še ostaja prostovoljna. Večje zaposlovalce na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na kočevsko-ribniškem območju smo zato povprašali, ali bodo izplačali božičnico, kolikšna bo in ali bo letos kaj višja, kot je bila lani.

Po trenutni zakonodaji (ZDR-1) velja, da je božičnica dodatek oz. plačilo, ki je del plače za poslovno uspešnost delodajalca, in trenutno ni zakonsko obvezen prejemek delavca. Med predlogi sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki jih pripravlja ministrstvo za delo, pa je tudi ta, da bi bila božičnica obvezna. Če bi bil predlog sprejet, bi imel delavec pravico do letnega plačila poslovne uspešnosti najmanj v višini minimalne plače. Predlog je še v obravnavi, vendar v gospodarstvu, še posebno pa obrtniki, nad njim niso navdušeni. Kot pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, se številni obrtniki in podjetniki v teh časih bojujejo za obstoj podjetij in ohranitev delovnih mest, obvezne božičnice pa bi bile zanje dodatna obremenitev.

DAVČNE NOVOSTI

Od 2018 velja, da pri izplačilu božičnice do višine 100 odst. slovenske povprečne plače ni treba plačati dohodnine, božičnica pa mora biti, če je izplačana, v denarni obliki. S spremembami dohodninskega zakona, ki bodo, kot kaže, veljale le za leto 2022, pa so spremembe tudi pri izplačilu nagrad za poslovno uspešnost oz. božičnice 2022. Med novostmi je med drugim to, da je izplačilo neobdavčeno do višine 100 odst. povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ali do 100 odst. povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačane za zadnjih 12 mesecev, če je to za delavca ugodneje. To pomeni, da je božičnica 2022 oproščena plačila dohodnine, ne pa tudi prispevkov.

LETOS NIŽJA

Več podjetij nam na naša vprašanja ni odgovorilo, sodeč po prejetih odgovorih, pa bodo podjetja letos izplačala višje božičnice oz. nagrade za poslovno uspešnost. Izjema je družba Melamin Kočevje, ki jo je 12. maja letos prizadela najhujša delovna nesreča v Sloveniji. V družbi imajo skupno 209 zaposlenih, od tega 184 v Melaminu in 25 v hčerinski družbi SmartMelamine, kljub zahtevnemu letu pa bodo tudi letos božičnico izplačali vsem zaposlenim, in sicer konec decembra. Dogovora o višini božičnice do našega poizvedovanja še niso sprejeli, so pa nam povedali, da bo ta zaradi letošnjega izrednega dogodka v primerjavi z lanskim rekordnim letom zagotovo nižja. Lani so izplačali božičnico in v prvem tednu januarja letos še nagrado za poslovno uspešnost. Božičnica je bila za vse zaposlene enaka, in sicer 300 evrov bruto (predlani 250), nagrada za poslovno uspešnost pa je znašala povprečno 1.300 evrov bruto (predlani 1.053) na zaposlenega glede na prisotnost na delovnem mestu. Kot so nam še povedali, rekonstrukcija podjetja po eksploziji, v kateri je umrlo sedem ljudi, sicer poteka dobro, po predvidenem načrtu.

TRADICIONALNO

Nobeno presenečenje ni, da so božičnico tudi letos izplačali v našem največjem podjetju, novomeški Krki, v kateri je bilo konec oktobra skupaj s sodelavci, ki so zaposleni prek zaposlitvenih agencij, 6.700 zaposlenih. Farmacevtske družbe so namreč med podjetji, ki tradicionalno izplačujejo božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost, in tudi med tistimi podjetji, ki so glede božičnic in nagrad za zaposlene najradodarnejša. Tako so 20. decembra vsi redno zaposleni sodelavci družbe Krka v Sloveniji in sodelavci, zaposleni v družbi Krka v Sloveniji prek zaposlitvenih agencij, prejeli božičnico v znesku 1.986,82 evra bruto (v letu 2021 je znašala 1.872,92 evra bruto).

»Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je treba sodelavce za njihovo delo in dosežke tudi nagraditi, zato velik poudarek dajemo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumemo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev. Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se uspešnost glede na dosežke družbe izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto,« so nam sporočili. Za obdobje januar–junij 2022 so tako vsi sodelavci, ki so bili v rednem delovnem razmerju oz. so bili zaposleni prek zunanjih agencij, dobili izplačano uspešnost družbe v višini 83,8 odst. posameznikove plače. »Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, če bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano v začetku naslednjega leta,« so nam še sporočili.

Prispevka vsakega zaposlenega se zavedajo, kot so nam povedali, tudi v družbi Adria Mobil, kjer imajo trenutno okoli 1.300 zaposlenih. Zato bodo tudi letos vsem zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost, in sicer 2.500 evrov bruto na zaposlenega, kar pomeni nekoliko višji znesek kot v preteklem letu. Izplačilo bodo izvedli v dveh delih, in sicer v decembru in januarju 2023. V njihovi hčerinski družbi Podgorje, ki ima okoli 430 zaposlenih, bodo vsem zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost, 1.986 evrov bruto na zaposlenega.

VIŠJE KOT LANI

V Revozu so tudi letos na podlagi meril v dogovoru s socialnimi partnerji izplačali t. i. letno nagrado. Znesek je za 50 evrov višji kot lani in znaša 500 evrov, okoli 1.500 zaposlenim pa so nagrado izplačali 20. decembra.

V ribniškem Inlesu bodo letos nagrado izplačali v znesku 500 evrov neto, in sicer vsem približno 340 zaposlenim enako. Lanski znesek je bil 200 evrov neto. Nagrado bodo izplačali okoli 10. januarja.

Tudi v sevniškem podjetju Stilles, ki ima 270 zaposlenih, bodo izplačali božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost in tudi pri njih bo letos znesek višji kot lani. Lani so zaposleni dobili 400 evrov neto, letos pa bodo dobili 20 evrov več, in sicer še pred novim letom.

LANI NISO IMELI

Zaposleni v podjetju Akrapovič so božičnico prejeli že konec novembra, in sicer 1.000 evrov bruto, v začetku prihodnjega leta pa bodo prejeli še nagradi za poslovno in delovno uspešnost. Višini obeh nagrad še nista znani, saj poslovno leto 2022 še ni končano, prav tako ocenjevanje letne delovne uspešnosti zaposlenih poteka do konca letošnjega leta. Lani podjetje Akrapovič, ki je imelo konec novembra letos 1.754 zaposlenih, božičnice ni izplačalo.

ZNESKA NISO RAZKRILI

Tako kot do zdaj bodo letos izplačali 13. plačo tudi v Taninu iz Sevnice, kjer glede zaposlenih, kot so povedali, v primerjavi z lanskim letom ni sprememb. Kdaj bodo zaposleni prejeli 13. plačo in kolikšna bo, pa tako kot lani tudi letos niso povedali. Prav tako nam tega niso povedali v krškem Kostaku. Sporočili so, da nam podatkov, za katere smo zaprosili, ne morejo dati, ker nimajo dokončnih izračunov poslovanja in končnih rezultatov za 2022, saj ugotavljajo še učinek povišanih cen električne energije v okviru stroškov do konca letošnjega poslovnega leta.

