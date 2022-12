Dom XIV. divizije bodo energetsko obnovili do konca junija 2023

29.12.2022

Senovo - Energetska prenova Doma XIV. divizije na Senovem, ki ga uporabljajo posamezna društva in v njem potekajo različne aktivnosti, poteka po načrtu. Do zdaj so denimo energetsko obnovili vkopani del objekta, je navedla Mestna občina Krško. Predviden konec del pri projektu, katerega okvirna vrednost je skoraj 2,3 milijona evrov, je konec junija 2023.

Do zdaj so poleg energetske sanacije vkopanega dela objekta razstavili elektrarno na strehi, odstranili fasadne obloge, pozidali odprtine, sanirali povezovalni hodnik z osnovno šolo, uredili zunanjo kanalizacijo in demontirali napeljave na stropu telovadnice. V toplotni podpostaji so demontirali obstoječe strojne instalacije in namestili nove ter zamenjali radiatorje z novimi, energetsko učinkovitimi, kar zagotavlja ogrevanje objekta v zimskem času, so našteli na mestni občini.

V začetku novega leta se bo začela tudi statična sanacija jeklene konstrukcije strehe. Statična in požarna presoja strehe sta namreč pokazali, da jo je treba pred zamenjavo kritine delno statično okrepiti in požarno zaščititi. Zdaj izvajajo predpriprave, v okviru katerih bodo zaščitili tla in opremo v telovadnici. Zatem bodo zamenjali kritino, potekala pa bodo tudi dela na elektro napeljavah in priprave na izvedbo fasade.

V zadnji fazi del bodo na streho znova namestili elektrarno, so še zapisali na občini.

