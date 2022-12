Zagorelo v dimniku

29.12.2022 | 07:00

Sinočnje posredovanje zaradi gorečih saj (Foto: PGD Zdenska vas)

Sinoči ob 19.43 je v Zdenski vasi, občina Videm-Dobrepolje, zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zdenska vas in Videm so nadzorovali izgoretje saj in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Lastnikom so odsvetovali kurjenje do obiska dimnikarske službe.

Na delu prvi reševalci

Ob 13.29 so v naselju Rajšele, občina Kostel, gasilci PGD Vas Fara nudili prvo pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev NMP Kočevje. Gasilci so tudi nudili pomoč pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CECOMP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.