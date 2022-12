Krkaši še do 12. zmage v državni ligi

29.12.2022 | 08:30

Foto: KK GGD Šenčur

Šenčur - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Nova KBM premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 77:73 (22:18, 42:46, 59:51).

* Dvorana Šenčur, gledalcev 200, sodniki: Grbić (Ljubljana), Krajnc (Maribor), Mohorič (Velenje).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Novak 4, Ožegovič 9, Tešić 7 (1:1), Rojc 4, Murić 13 (2:3), Hrstić 11 (1:1), Malovčič 12, Rudovič 5 (0:1), Walford 4 (2:2), Ahmedović 4.

* Krka: Stergar 4 (2:2), Cerkvenik 5 (0:1), Stipčević 11 (1:1), Jurkovič 3 (1:4), Spasojević 21 (2:2), Špan 5 (2:2), Škedelj 7 (1:1), Macura 21 (5:7).

* Prosti meti: Ggd Šenčur 6:8, Krka 14:20.

* Met za tri točke: Ggd Šenčur 7:24 (Malovčič 2, Hrstić 2, Rudovič, Murić, Ožegovič), Krka 7:23 (Spasojević 3, Stipčević 2, Cerkvenik, Špan).

* Osebne napake: Ggd Šenčur 23, Krka 16.

* Pet osebnih: Tešić (37.).

Košarkarji Krke so leto 2022 zaključili z dvanajsto zmago, kar pomeni, da v sezoni 2022/23 v ligi Nova KBM še ne poznajo poraza. V Šenčurju so še tretjič v tej sezoni premagali Gorenjsko gradbeno družbo; dvakrat so bili boljši v domačem prvenstvu, enkrat pa v regionalnem tekmovanju.

Za Ggd Šenčur je to šesti poraz v ligi Nova KBM, četrti v zadnjih petih nastopih ali šesti v sedmih tekmah. Varovanci trenerja Miljana Pavkovića so v zadnjem mesecu dobili zgolj en dvoboj.

Tako kot prvi dve tekmi, ki sta se končali s tremi oziroma šestimi točkami razlike, je bila tudi sinočnja izenačena vse do konca. Krko - zaradi bolezni prvega trenerja Gašperja Okorna jo je vodil Igor Kešelj - je iz zagate v zadnjih minutah z dvema trojkama rešil Radosav Spasojević, ki je bil ob Juriju Macuri najboljši strelec tekme.

Oba sta dosegla po 21 točk. Macura (met iz igre 8:10) je ob tem pobral še 12 odbitih žog (indeks 28), Spasojević pa je zadel tri trojke, imel tri skoke ter tri podaje. Pri domačih se je vseh deset igralcev, ki so stopili na parket, vpisalo med strelce že v prvem polčasu, na koncu pa sta največ točk dosegla Dino Murić (13 točk, met 5:16) in Alen Malovčič (12 točk, 6 skokov).

Izjava po tekmi:

Igor Kešelj, pomočnik trenerja KK Krka: »Kot vse tekme s Šenčurjem je bila tudi ta težka. Vse štiri letošnje tekme so bile izenačene. Igrajo čvrsto obrambo, kar nam na trenutke ne ustreza. To se je videlo predvsem v prvem polčasu, ko so tudi dobro zadevali iz igre. Trojke so metali kar s 50-odstotno uspešnostjo, mi pa smo zgrešili ogromno odprtih metov. V drugem polčasu smo jim odgovorili s prav tako agresivno obrambo in to se je poznalo v tretji četrtini, ko so dosegli samo sedem točk. Fantom bi čestital za borbenost in prikazano igro, Gašperju Okornu pa želim čim hitrejše okrevanje.«

Krkaši imajo torej po 12. kolih Lige Nova KBM prav toliko zmag, v naslednjem kolu pa jih v nedeljo, 8. 1., čaka derbi v domači dvorani z domžalskim Heliosom, ki je edini poraz doživel prav proti krkašem.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Igor Kešelj po tekmi Igor Kešelj po tekmi