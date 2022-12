Danes izplačane pokojnine za 4,5 odstotka višje

29.12.2022 | 11:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Upokojenci so decembrske pokojnine prejeli že danes, ker se bodo v petek, ko bo zadnji delovni dan v mesecu in letu, pošte in banke zaradi novoletnih praznikov zaprle prej. Tako kot že novembra so za 4,5 odstotka višje, enako pa velja tudi za invalidska nadomestila. Vlada želi prejemnikom na ta način pomagati v času draginje.

Po oceni vlade je do redne februarske uskladitve pokojnin, ki bo znašala 4,9 odstotka, višji zneski pa bodo izplačani konec februarja, še daleč. Glede na to se je odločila, da bodo nekoliko višji že prejemki za zadnja dva meseca v letošnjem letu. Višje so pokojnine in vsa invalidska nadomestila razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro.

Finančne posledice ukrepa za december so ocenjene na približno 22 milijonov evrov mesečno. Sredstva za izplačilo bo zagotovil državni proračun in ne bodo šla iz pokojninske blagajne. Upokojenec s pokojnino v višini 600 evrov bo prejel 27 evrov višjo pokojnino, torej skupno 627 evrov.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda 630.625. Starostnih upokojencev je 473.900, invalidskih pa 70.801.

STA; M. K.