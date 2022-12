Ogenj in voda. Pa padec kolesarke in spet kombi na bok

Tudi krški policisti so pred dnevi 'na noge' postavljali kombi. Slika je torej arhivska, avtor pa PGE Krško.

Sinoči ob 19.47 so v naselju Otok, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so pogasili goreče saje, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Voda zalila klet

Ob 14.28 je v naselju Doblička Gora, občina Črnomelj, zaradi okvare vodovodne napeljave voda zalila kletne prostore bivalnega vikenda. Gasilci PGD Dobliče so vodo izčrpali in očistili prostore.

Padla kolesarka

Ob 15.09 je v ulici Ragovo v Novem mestu padla kolesarka in se poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano kolesarko oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kombi na bok

Ob 13.16 se je na regionalni cesti Zagradec–Ambrus, pri odcepu za Korinj, v občini Ivančna Gorica, kombinirano vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovala se je ena oseba.

