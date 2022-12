CIK Trebnje manj potraten

30.12.2022 | 08:45

Vhod v knjižnico

Zgornja sprednja stran

Vhod v vrtec

Trebnje - Projekt energetske prenove stavbe CIK Trebnje je občina lani uspešno prijavila na javi razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in se je letos izvajal s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kohezijskega sklada, lastni delež pa so zagotovili tudi Trebanjci iz občinskega proračuna. Naložba je skupaj z davkom vredna nekaj več kot 700.000 evrov. Dobrih 240 tisočakov bodo dobili iz omenjenega sklada. Zahtevek za izplačilo sredstev je občina že oddala in je trenutno v pregledu na Ministrstvu za infrastrukturo.

S prenovo, ki je bila v rokah GPI Tehnike in ki je obsegala toplotno zaščito zunanjih sten oziroma fasade, toplotno zaščito stropa proti neogrevanemu podstrešju in strehi in zamenjavo strešne kritine, delno zamenjavo stavbnega pohištva in rekonstrukcijo razsvetljave, so povečali energetsko učinkovitost stavbe in racionalizirali porabo energije ter posledično zmanjšali škodljive vplive na okolje, sporočajo z občine. Dodatno je v stavbi z vgradnjo opreme za izvajanje energetskega monitoringa zdaj vzpostavljena možnost nadzora nad porabo energije, s čimer bodo, kot pričakujejo, dosegli še večjo stroškovno učinkovitost.

CIK Trebnje stoji v središču Trebnjega ter je zaradi vzgojnih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, ki jih nudi, ena najpomembnejših ustanov v občini. Osrednji del objekta je bil zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v njem pa je bila osnovna šola z učilnicami, telovadnico in s stanovanjem za hišnika. V osemdesetih letih so prostore preuredili v knjižnico, vrtec ter v center za izobraževanje in kulturo. Leta 1998 je bil višji del objekta še nadzidan z mansardo.

M. K.

Foto: Občina Trebnje