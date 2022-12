Košarkarja Krke z obiskom in darili razveselila otroke v novomeški bolnišnici

30.12.2022 | 14:30

Fotografije: KK Krka

Novo mesto - Ob koncu prazničnega decembra v košarkarskem klubu Krka niso pozabili na prijatelje, osebje otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto in male bolnike, ki jih zdravijo v Novem mestu.

Kot je že desetletje navada, decembra obdarijo otroke z igračami in knjigami, nekaj dobrega in kavnega pa je božiček prinesel tudi za pozorno osebje bolnišnice.



V imenu KK Krka sta otroke obiskala Rok Stipčević in Miha Cerkvenik. "Zelo sem vesel, ker smo obiskali otroški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto. Vesel sem, ker smo obdarovali otroke in osebje, ki skrbi za njih. Pomembno je, da klub izvaja take družbenoodgovorne dejavnosti," je po koncu obiska povedal kapetan ekipe Rok Stipčević. "Vesel sem, ker sva s soigralcem Rokom v imenu ekipe in kluba prišla na otroški oddelek in obdarila otroke ter jim tako malce olajšala bivanje v bolnišnici," je dodal Miha Cerkvenik.

"V imenu Splošne bolnišnice Novo mesto bi se rad zahvalil vsakemu, ki nam pomaga. Predvsem pa hvala vsem, ki ste si, poleg obdarovanja, vzeli čas in sami prišli. Hvala vsem krkašem in krkašicam za to, da prepoznajo, da so ravno otroci tisti, ki rabijo največ naše ljubezni, energije in zdravja," je Boštjan Kersnič, dr. med. spec. nefrolog., v.d. strokovnega direktorja SB Novo mesto, v imenu gostitelja pozdravil košarkarja.



Ob koncu so zaželeli otrokom hitro okrevanje, povabili pa so jih tudi na eno od košarkarskih tekem, ki si jo bo ogledalo tudi osebje otroškega oddelka SB Novo mesto.

M. K.

