Močno pijan nadlegoval osebje bolnišnice, ki mu je pomagalo; incident tudi na pokopališču

30.12.2022 | 11:30

Na novomeški urgenci (simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj okoli 18.30 so policiste poklicali na pomoč iz bolnišnice v Novem mestu, kjer se je 53-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola (4,6 g/kg), nedostojno vedel in žalil zaposlene na urgentnem centru, ki so mu nudili pomoč, danes med drugim poročajo iz PU Novo mesto. Moškemu so izdali plačilni nalog.

Mladoletniku zasegli petarde

Policisti PP Trebnje so v sredo okoli 18. ure na območju Mirne mladoletniku zasegli 52 prepovedanih petard. Zoper kršitelja bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kršitelja pridržali

Včeraj popoldne je pijani moški motil javni red in mir na pokopališču v Šentjerneju - 39-letni kršitelj se je nedostojno vedel do uslužbencev pogrebne službe, s tem pa nadaljeval tudi po prihodu policistov. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Pijan trčil v kandelaber in naprej vijugal po cesti

V sredo nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Mirne vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Trebnje so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je 66-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola, povzročil tudi prometno nesrečo. V okolici Mirne je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili pristojno sodišče.

Voznik z 2,8 promila alkohola

V noči načetrtek so policisti PPP Novo mesto med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 30-letnik je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez vozniške in pod vplivom alkohola

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v naselju Ribnica v sredo okoli 15. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel frontera. 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Zasegli so mu avtomobil in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Poškodovana kolesarka

Včeraj okoli 15.30 je kolesarka padla na območju Ragovega v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 67-letna kolesarka zaradi prevelike hitrosti pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad kolesom, padla in se poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici in v naselju Prečna v Novem mestu je v noči na sredo nekdo s podvozij treh osebnih vozil ukradel del izpušne cevi s katalizatorjem.

Z dvorišča stanovanjske hiše na območju Trebnjega je v noči na sredo neznanec ukradel otroški voziček in lastnika oškodoval za 1000 evrov.

V kraju Vrbovce na območju PP Šentjernej je med 23. 12. in 29. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Šentjernejski policisti so bili obveščeni, da je med 23. 12. in 29. 12. na območju Šmarij nekdo vlomil v kletne prostore počitniške hiše. Ukradel je škropilnico, kosilnico, rezalnik, samokolnico in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

Na dvorišču stanovanjske hiše na Košenicah v Novem mestu je neznanec včeraj iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil nahrbtnik in oblačila.

V naselju Trbinc na območju PP Trebnje so včeraj okoli 17.30 trije neznanci vlomili v stanovanjsko hišo. Ko so opazili, da je v njej stanovalka, ki jih je zalotila, so pobegnili. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Črešnjicah nad Pijavškim je včeraj nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so 28. 12. in 29. 12. na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Dobova) izsledili in prijeli 101 državljana Rusije, 44 državljanov Indije, 23 državljanov Kube, 17 državljanov Bangladeša, šest državljanov Maroka, tri državljane Šrilanke, tri državljane Pakistana, dva državljana Sirije, dva državljana Afganistana in državljana Alžirije in na območju PP Metlika (Žlebej, Rakovec) sedem državljanov Afganistana.

Sreda in četrtek v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so 28. 12. in 29. 12. skupno posredovali v 112 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 401 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 19 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli prepoved približevanja. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni miha spet ta urgenca... Zadnjič sem obiskal eno privat zdravstveno ustanovo, pa so mi rekli naj grem kar na urgenco... Kaj naj rečem. Izgleda da vsi pošiljajo na urgenco, pol se pa lahko s takim kot je ta tam srečeaš. Mi je pa zanimivo, čemu so potem sploh namenjene te privat ustanove? Preglej samo prijavljene komentatorje