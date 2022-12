FOTO: Madžara najhitrejša v kraljevski disciplini madison

30.12.2022 | 13:50

Vrhunec včerajšnjega tekmovanja je bila zelo atraktivna disciplina madison, v kateri kolesarji tekmujejo v paru.

Najboljši trije pari v mini madisonu

Češča vas - S kraljevsko disciplino dirkališčnega kolesarstva se je včeraj končal Božično-novoletni kriterij na velodromu v Olimpijskem centru Novo mesto. V madisonu sta po 160 prevoženih krogih zmago slavila Madžara Bertold Drijver in Viktor Filutas, ki se s tem izidom poslavlja od Kolesarskega kluba Adria Mobil.

Drugo mesto sta osvojila Matevž Govekar in Erazem Valjavec, tretje Adam Krenek in Štepan Široky, na četrtem pa sta pristala člana novomeškega kolesarskega kluba Nejc Peterlin in Jakob Omrzel.

Pred tem je potekal tudi mini madison, kjer so se v paru pomerili mladi kolesarji. 30 krogov sta najhitreje odpeljala Laura Peterlin in Mai Prevejšek, druga sta bila Lila Feichter in Jaroslav Hubaček, tretja pa Klara Eliza Rodič in Žiga Jakše.

Po letu 1996 je v Sloveniji na velodromu potekalo prvo mednarodno kolesarsko tekmovanje po takratnem mladinskem svetovnem prvenstvu. Kot smo že poročali, je v sredo na velodromu v Češči vasi potekal Pokal Novega mesta, včeraj pa je bila na sporedu božično-novoletni kriterij. Z dirkami na izpadanje in končni cilj so začeli najmlajši kolesarji, nadaljevali so mladinci z dirkami na točke, na koncu pa sledila še kraljeva disciplina madison, ki je ime dobila po dvorani Madison Square Garden v New York, kjer je prvič potekala. Madison je zelo atraktivna disciplina, v kateri kolesarji tekmujejo v paru. Eden vozi, drugi pa medtem počiva. Potem, ko prvi enega ali dva kroga prevozi s polno hitrostjo, se zapelje na zunanji rob steze in ga zamenja drugi. Med menjavo tekmovalec, ki dirka, s potegom roke dobesedno izstreli sotekmovalca v dirko.

Dvodnevno tekmovanje je potekalo v sklopu praznovanja 50. obletnice delovanja novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je tekmovanje pripravilo v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije, dogodek pa je bil uvrščen v koledar mednarodne kolesarske zveze (UCI). Nastopilo je več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev iz šestih držav.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija