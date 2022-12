Pogrešano mladoletno Tamaro Sivac našli

30.12.2022 | 18:20

Tamara Sivac

Ljubljanski policisti so danes prejeli prijavo o pogrešani mladoletni Tamari Sivac iz Ljubljane.

Svojci pogrešajo mladoletno Tamaro Sivac, ki je visoka približno 150 centimetrov, suhe postave in dolgih rjavih las, ki ji segajo do sredine hrbta. Nazadnje so jo videli včeraj na območju Bežigrada, pri čemer po navedbah policistov obstaja možnost, da se nahaja na širšem območju Šiške. Oblečena je bila v temne kavbojke in belo bundo ter obuta v črne superge. Pri sebi ima črn nahrbtnik.

Policisti, ki so se s prošnjo za pomoč obrnili na javnost, vse, ki bi o Tamari karkoli vedeli, prosijo, da te podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

Dodano ob 22.00:

S PU Ljubljana so sporočili, da so pogrešano mladoletnico našli in je z njo vse v redu.

M. K.