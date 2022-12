Dedek Mraz tudi za male Ukrajince

31.12.2022 | 11:00

Ukrajinski otroci so bili veseli daril, predvsem pa si želijo, da bi se vojna v njihovi domovini čim prej končala. (Foto: M. Martinović)

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela obdarilo otroke iz Ukrajine – Knjižničarke zanje pripravile lutkovno igrico

Vojna v Ukrajini traja že deset mesecev in konca še kar ni videti. Kar nekaj mamic z otroki je svoj drugi dom našlo na Dolenjskem in v Beli krajini in skoraj z vsemi je v zelo kratkem času stik navezalo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Društvo je iz izkušenj iz časa vojn ob razpadu Jugoslavije vedelo, kako in kje pomagati. In ena izmed oblik pomoči je tudi pričarati nepozaben december za vse otroke, ki so ločeni od sošolcev, vrstnikov in prijateljev, in jim omogočiti kolikor mogoče normalen december. Zato je društvo DRPD v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca, ki je pripravila lutkovno predstavo Mojca Pokrajculja s svojimi zaposlenimi, Društvom prijateljev mladine Mojca, projektom Trije Zimski botri in z vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov ukrajinskim otrokom omogočilo popoldan, ki se ga bodo spominjali še dolgo.

Ogledali so si lutkovno igrico, obiskal pa jih je tudi dedek Mraz, ki je poklepetal prav z vsakim izmed petdesetih otrok, kolikor se jih je udeležilo obdarovanja, in vsak otrok si je poleg daril zaželel tudi, da se vojna čim prej konča in da se vsi kmalu vrnejo na svoje domove.

