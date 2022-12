FOTO: Obnovljena cesta in novi pločniki skozi Družinsko vas najlepše novoletno darilo

31.12.2022 | 12:10

Trak nove pridobitve so prerezali (od leve proti desni): župan Marjan Hribar, v imenu izvajaca del Marjan ter najstarejša krajanka Terezija Žura v spremstvu sina Jožeta.

Po prenovljeni cesti je na prizorišče prikorakala Godba na pihala Šmarješke Toplice.

Pridobitev je blagoslovil belocerkovški župnik g. Jože Nemanič.

Marjan Novak

Dobrote pridnih žena za pogostitev

Družinska vas - Včeraj so v Družinski vasi slavnostno obeležili zaključek rekonstrukcije pol kilometra dolge lokalne ceste in izgradnje pločnika v naselju Družinska vas. Investicija je občino Šmarješke Toplice stala okrog 400 tisoč evrov in DDV.

Trak nove pridobitve so prerezali župan Marjan Hribar, izvajalec del Marjan Novak ter najstarejša krajanka Terezija Žura.

Gre za veliko pridobitev za Družinčane in vso občino, saj je končno poskrbljeno za dobro prometno varnost. Prej je bilo tu ozko prometno grlo.

Naložba obsega obnovo in razširitev obstoječe občinske ceste od Amerikanca do Sel, ki je bila prej ozka, dotrajana in v slabem stanju. Zdaj je široka pet metrov, en meter obsega nov pločnik, zraven je urejena še javna razsvetljava.

Dela so potekala od začetka septembra do srede decembra.

Šmarješki župan Marjan Hribar je uspešne naložbe zelo vesele. Pove, da gre za prvo etapo povezovanja med Družinsko vasjo in Belo Cerkvijo. Spomladi bodo takoj nadaljevali z drugo etapo, od začetka Sel do vasi Gradenje, zadnja etapa do Bele Cerkve pa bo prišla na vrsto po izgradnji kanalizacijskega omrežja.

»Pomembna pridobitev bo povezava Bele Cerkve s Šmarješkimi Toplicami in s Šmarjeto s pločniki, kar bo veljalo za vso občino, to pa je velik nadstandard,« pove Hribar.

Domači podjetnik Novak pohvaljen

Doda še, da je šlo pri naložbi v Družinski vasi prvič za malce večjo investicijo, ki jo je v celoti izvedlo domače podjetje, to je Gradbena mehanizacija Marjan Novak. Do zdaj so bili domači podjetniki bolj podizvajalci. »Gre dokazano za enega najlepše obnovljenih odsekov in lahko si le želimo, da bomo z izvajalcem nadaljevali, seveda če bo konkurenčen in kakovosten,« je dejal župan in se vsem domačinom, ki so odstopili zemljišča ob cesti, zahvalil za posluh. Občina jih je sicer odkupila.

Tudi izvajalec del Marjan Novak je na otvoritvi povedal, da je šlo za zahteven projekt, »na razpisu smo bili krepko najcenejši, ampak dela v domačem kraju, kjer vse poznamo, nam je vse skupaj olajšalo, tako da smo tudi mi zadovoljni z opravljenim poslom.« Poudaril je dobro sodelovanje z občino.

Naložbo v Družinski vasi je blagoslovil belocerkovški župnik g. Jože Nemanič. Krajani so svoje zadovoljstvo s pridobitvijo izkazali tudi tako, da so ob koncu otvoritve pripravili pogostitev z domačimi dobrotami. Za prijetno vzdušje je skrbela Godba Šmarješke Toplice ter harmonikar Jože Gotlib.

Župan Marjan Hribar se je še pohvalil, da je za šmarješko občino izjemno leto v investicijskem smislu, in zahvalil se je za dobro delo občinskemu svetu v prejšnjem sestavu ter celotni občinski upravi. Upa, da bodo s tem tempom nadaljevali tudi v letu 2023.

Besedilo in foto: L. Markelj

