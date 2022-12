Slovenija in Hrvaška po 31 letih spet z isto valuto, na meji pa brez nadzora

31.12.2022 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zagreb/Obrežje - Hrvaška bo v nedeljo postala del schengenskega in evrskega območja. Slovesnosti ob vstopu Hrvaške v obe območji bodo potekale že danes ponoči na mejnem prehodu Obrežje, kjer se bodo nato v nedeljo srečali še hrvaški premier Andrej Plenković, predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Od nedelje bodo državljani potovali v Hrvaško in iz nje brez mednarodnega mejnega nadzora. Širitev schengna nas krepi, Hrvaška pa lahko polno prispeva k napredku in odpornosti schengenskega območja," je pred prihodom v Zagreb sporočila Von der Leyen. To bo osma širitev schengna in prva po enajstih letih.

"Na isti dan se bodo Hrvati pridružili skupnosti 347 milijonov Evropejcev, ki v svojem vsakdanjem življenju uporabljajo evro," je še dodala predsednica Evropske komisije in poudarila, da gre za ponosen trenutek za Evropsko unijo, Hrvaško in njene državljane.

Slovesnost na Obrežju

Hrvaška bo vstop v schengen na mejnem prehodu Obrežje obeležila že danes opolnoči, ko bodo dvignili zapornice in prižgali zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, na vseh mejnih prehodih med Hrvaško ter Slovenijo in Madžarsko. Obenem bodo simbolično umaknili tudi plošče obmejne policije na obeh straneh meje, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.

Slovesnega dogodka na Obrežju se bodo udeležili hrvaški notranji minister Davor Božinović, ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik ter vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.

V nedeljo se bodo na mejnem prehodu Obrežje srečali Plenković, Pirc Musarjeva in Von Der Leynova, nato pa se bo Pirc Musarjeva posebej sestala s predsednico Evropske komisije, so sporočili iz urada predsednice. To bo njuno prvo srečanje, odkar je Pirc Musarjeva prevzela dolžnosti. Predsednico bo ob tej priložnosti spremljala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Evro tudi na Hrvaškem

S 1. januarjem bo Hrvaška prevzela tudi evro. Vstop Hrvaške v območje evra bosta v noči na nedeljo simbolično obeležila hrvaški finančni minister Marko Primorac in guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić z dvigom evrov na bankomatu. Plenković pa bo na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu z Von der Leynovo popil kavo, ki jo bo plačal z evrskimi kovanci.

Hrvaška bo z novim letom postala 20. članica evrskega območja in 23. država članica EU, ki so del schengenskega prostora. Poleg članic EU so v schengnu še Norveška, Švica in Liechtenstein, ki se je temu območju pridružil kot zadnji.

Z novim letom bosta Slovenija in Hrvaška tako po 31 letih spet imeli isto valuto, na meji med njima pa ne bo nadzora.

STA; M. K.