VIDEO: Na silvestrovo zagorela hiša, je bila kriva raketa?

1.1.2023 | 09:40

V gašenju požara v ulici Pri stadionu je sodelovalo 71 gasilcev. (Vir: Vinko Papež)

Gasilci na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju so imeli na silvestrski večer precej dela. Se bo izkazalo, da je za ognjene zublje krivo malomarno ravnaje s pirotehniko? Vzroka požarov v v Črnomlju in Stranski vasi bodo podrobneje raziskale pristojne službe.

Pogorela drvarnica, hiša hudo poškodovana

Sinoči ob 20.17 je v ulici Pri stadionu v Črnomlju zagorel nadstrešek z drvarnico, ogenj pa se je razširil na stanovanjsko hišo. Požar je gasilo skupaj 71 gasilcev iz PGD Črnomelj, Adlešiči, Dragatuš, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji Vrh in Vranoviči. Uničeni so nadstrešek in pod njim parkirano osebno vozilo, drvarnica, fasada ob nadstrešku, stanovanje v mansardi in ostrešje stanovanjske hiše.

Dežurni delavec Elektra je na objektu izklopil elektriko. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Gorele ciprese

Ob 20.15 so v Ulici talcev v Straži ob stanovanjski hiši gorele ciprese. Požar so začeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Vavta vas.

Gorela slama

Prisebnosti domačinov gre zasluga, da se vse skupaj ni končalo še veliko huje v Stranski vasi v občini Žužemberk. Ob 21.22 je zagorela slama na nakladalki pod nadstreškom gospodarskega objekta. Domači so še pred prihodom gasilcev potegnili nakladalko iz objekta. Gasilci PGD Žužemberk so pogasili dve bali slame in nakladalko. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Gorelo v naravi

Ob 23.03 je v naselju Jelše, občina Krško, zagorelo v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so na kraju ugotovili da gre za nadzorovano kurjenje. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Veliki Podlog.

Ob 0.26 so v Ločah, občina Brežice, gasilci PGD Loče nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

B. B.

Sinočnji požar v Črnomlju