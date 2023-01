Tek brez meja ob vstopu Hrvaške v Schengen

Brežice - Praznovanju vstopa Republike Hrvaške v schengensko in evrsko območje se je pridružila tudi Občina Brežice. »Z vstopom Hrvaške v Schengensko območje smo ljudje ob južni meji končno dočakali Evropo brez meja, saj smo prebivalci na obeh straneh meje od nekdaj povezani tako gospodarsko kot društveno in osebno«, je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je v nedeljo, 1. 1. 2023, na maloobmejnem prehodu Slovenska vas pričakal tekače. Udeležence prvega teka brez meja sta pozdravila tudi županja Mesta Samobor Petra Škrobot in podžupan Mesta Sveta Nedelja Gabrijel Deak, sporočajo z brežiške občine.

Županja Petra Škrobot je vsem udeležencem zaželela srečno novo leto: »Danes je velik dan za Hrvaško in zelo pomemben dan predvsem za prebivalce ob meji, saj bo z današnjim dnem njihovo vsakodnevno življenje lažje, še posebej za tiste, ki mejo dnevno prehajajo zaradi npr. dela. Vesela sem, da smo ta dogodek obeležili skupaj, saj so odnosi med sosednjimi občinami že sedaj res dobri. Tu so vsakoletna čezmejna srečanja pri Kalinu, v naših šolah se uvajal slovenščina kot izbirni predmet. Verjamem, da bomo v prihodnje naše sodelovanje še poglobili.«

Sprejema za tekače Teka brez meja, ki je poteka od Svete Nedelje do Brežic v dolžini dobrih 24 km, so se udeležili tudi poslanka Državnega zbora RS Nataša Avšič Bogovič, podžupan Občine Brežice Aleksander Gajski, podžupan mesta Samobor Petar Burić, član mestnega sveta Samobor in član mestnega odbora Marko Matijaščić in svetnik občinskega sveta Občine Brežice Bogdan Palovšnik. Tekače so pozdravili tudi številni domačini z obeh strani meje, za okrepčilo pa so poskrbeli članice in člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice.

Tekaški dogodek so organizirali v Klubu cestnega in gorskega teka Samobor, kjer upajo, da bo dogodek postal tradicionalen. Na pot se je odpravilo skupaj približno 30 tekačev, med njimi tudi Mojca Potokar (Športno društvo G-FIT) iz Ribnice v občini Brežice, ki so s tekom simbolično pozdravili razširitev schengenskega in evrskega območja na Hrvaško. Tek so zaključili v Športni dvorani Brežice, kjer so se ob okrepčilu še družili pred odhodom domov.

