Dolenjskilist.si in Lokalno.si: Leto 22 za 22 milijonov ogledov

2.1.2023 | 12:40

Že nekaj let zapored oba portala Dolenjskega lista, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, skupaj precej suvereno presegata številko 20 milijonov ogledov. 22 milijonov, če smo čisto natančni. Tako je tudi letos, ko se je števec, čeprav ta seveda še teče, na Lokalno.si ustavil pri 12,8 milijona, na Dolenjcu pa pri 9,3 milijona. Lahko v letu '23 napovemo 23 milijonov?

Na spletu velikokrat o nečem poročamo prvi. Seveda ne vedno, se pa vedno trudimo, da ne zamujamo, vsaj ne preveč. Če pa že, razkrivamo ozadja, ki bi sicer ostala skrita. Lahko je spletna informacija prva, bo pa časopisna temeljitejša.

Na spletu hitro, na papirju poglobljeno. Kako prepričati kupce drugega, da nas je dobro spremljati tudi vsak dan na spletu? Kar dobro nam uspeva.

GREMO MI PO SVOJE

Dolenjci imamo posebnost, ki nas tudi glede medijske pozornosti postavlja v malo poseben položaj. Dobro, imajo jo tudi Prekmurci, ampak ne tako pereče. To so Romi in vse, kar se dogaja z njimi in okrog njih. Kako zelo nas skrbijo težave, katerih reševanje je očitno sistemsko (pre)slabo zastavljeno, priča letošnji rekord, ki ga je s skoraj 60 tisoč bralci septembra zabeležil prispevek o 76-letniku s škocjanskega konca, ki je na svoji zemlji dvignil vile nad nasilnimi Romi in za globo, ki je sledila, odštel skoraj vso svoj skromno pokojnino. Visoko po branosti so vsi članki, ki so se ukvarjali z nadaljnjim potekom dogodkov, vključno s tistim, da so dobri ljudje zbrali dovolj denarja in namesto omenjenega plačali kazen. Tako kot slabe (na primer tista o bojkotu pouka staršev na OŠ Grm) pa nas zanimajo tudi dobre izkušnje sobivanja z Romi. Ko smo pisali o prvem maturantu iz romskega naselja Brezje, mu je skupaj z nami zaploskalo dobrih 20 tisoč bralcev.

Imamo tudi kar nekaj termalnih vrelcev, in če se okrog njih dogaja kaj, česar ne razumemo najbolje, se pa bojimo za našo lastnino, lahko med ljudmi hitro zavre, kot smo brali v zapisu o dogajanju ob Kleveški toplici in speljani topli vodi v zasebni mlin. S 25 tisoč ogledi se je prispevek uvrstil tam na sredino lestvice dvajsetih najbolj branih v letošnjem letu.

Pred njim so, kot ugotavljamo vsako leto sproti, zapisi o smrti naših znanih ljudi. Kar nekaj takih dogodkov nas je pretreslo v preteklih mesecih. 57 tisoč bralcev je na našem portalu spremljalo žalno sejo za brežiško podžupanjo Milo Levec, 30 tisoč jih je prebralo zapis o smrti Sonje Pirc, več kot 23 tisoč o slovesu Silvestra Polaka, več kot 16 tisoč o smrti Akija Rahimovskega. In 36 tisoč bralcev je delilo našo žalost ob slovesu kolegice Brede Dušič Gornik. Vrsto let je ustvarjala vsebine za časopis, ki ga držite v rokah, ga dolgo tudi urejala – vestno, odgovorno, zaupali smo ji. Tudi zaradi nje sta časopis in portal takšna, kakršna sta, da se lahko, skromno ali ne, pohvalimo, da svoje bralce ohranjata.

Seznama letošnjih slovesov sicer še ni konec. Tako smo pisali nekrologe Tonetu Škerlju, Stanetu Pečku, Leopoldu Moreli, Marjanu Rističu, Ladku Petretiču, Petru Novaku, Vinku Hostarju ... vse do zadnjih letošnjih dni, ko sta se poslovila še Stanislav Matija Tomazin in Lado Kocijan.

Smrt je seveda del življenja, je pa veliko huje, če se poslovi mlad človek. Sploh v razmerah, v kakršnih je kmalu v začetku leta v prečenskem gozdu umrl nesrečna Tanja Kofol in ki mogoče nikoli ne bodo popolnoma pojasnjene. Začeli smo s 40 tisoč bralci prvega članka o tem, da Tanjo pogrešajo, med najbolj branimi so bili nato prav vsi, ki so se ukvarjali z njenim izginotjem. In seveda s tragičnim koncem iskanja.

Dvajseterico najbolj branih končuje še ena tragična smrt mamice šestih otrok, ki jo je v zaselku blizu Sevnice do smrti pretepel njen partner.

Kaj je nas, Dolenjce, Belokranjce in Posavce, letos še najbolj zanimalo na Dolenjskilist.si? Katere nove župnike bomo dobili in kateri stari so se iz naših župnij poslovili. Da je nesrečna Ukrajina takoj ob izbruhu vojne sestrelila delnice Krke, da so se gozdarji na kočevskem koncu v gozd odpeljali z novimi 170 tisočakov vrednimi traktorji (to je cena za enega, da ne bo pomote), pa kako je topliški župan na tuji zemlji podrl kapelico, ki je kulturni spomenik, in da je Vida Čadnič Špelič, ki je postala poslanka, zapustila novomeško občinsko upravo in odšla v Ljubljano. Objokana.

Ja, supervolilno leto je za nami in seveda je tudi delo našega novičarskega portala močno zaznamovalo. Spremljali smo vse – parlamentarne volitve, tri referendume pa izvolitev prve predsednice Slovenije in seveda lokalne volitve. Te so, razumljivo, bile deležne največjega zanimanja. V prvo in v drugo. Ponosni smo, kako so novinarji Dolenjskega lista na oba volilna večera pokrivali dogajanje na terenu tako rekoč iz minute v minuto – s sliko, z besedo in zvokom. Za novinarje tednika nekaj povsem novega, in odlično so se izkazali. Ne bomo se hvalili s številkami branosti – na Dolenjskilist.si je v zavihku Lokalne volitve še vedno vse gradivo na voljo vam, bralcem. Verjemite, veliko dela je bilo vloženega.

TRAKTOR, LJUBEZEN IN ROCK'N'ROLL

Tole pa lepo ponazarja tarče pozornosti bralcev lokalcev. Tako namreč lokalci radi rečemo vsem nam – ustvarjalcem, vnašalcem, urejevalcem in bralcem portala Lokalno.si. Ta ima eno zelo simpatično lastnost, mogoče (še) prevečkrat spregledano in premalo izkoriščano – namreč, da so lahko tisti prvi in oni zadnji eni in isti. Saj veste, kako vas na portalu vabimo k sodelovanju: »Kaj se dogaja v vašem kraju? Kdo je slabo zakrpal cesto? Na katerem dogodku se je zbrala vsa vas? O čem se najglasneje šepeta?« O tem in še marsičem zbiramo poročila in fotografije na novice@lokalno.si. Iščemo tudi zapise o lokalnih ljudeh v drugih medijih, s članstvom v medijski skupini Media24 imamo sploh širok nabor vsebin na voljo, ki zanimajo nas, lokalce.

Zanima pa nas, o čemer nas prepriča že bežen pogled na lestvico najbolj branih člankov: kdo se je ločil, kdo poročil, kdo rodil ... in kdo je trenutno samo (brez pravkar omenjenih nadgradenj) zaljubljen.

Smo zato rumeni? Seveda smo, velikokrat do ušes in čez. Ampak nikoli hudobni, nikoli zlonamerni, nikoli ne iščemo slabih novic, ampak veliko raje kot o ločitvah poročamo o porokah, raje o sosedovih ovčjih četvorčkih kot crknjeni kravi, nimamo radi bombastičnih naslovov v slogu Nikoli ne boste verjeli, kaj se ji je zgodilo ..., da potem izvemo, da revi ni uspel recept za torto. Veliko bolj smo veseli zapisov o sosedski pomoči, ki nam zvabijo solze v oči, čeprav znamo jokati tudi zaradi čisto drugih stvari.

ŠTIRI POROKE IN POGREB

Tomi Meglič in Novomeščanka Manca Simčič sta bila nekoč zaljubljeni par ... Prispevek o Mančini ponovni poroki, na katero je povabila tudi nekdanjega, je bil letos najbolj bran na Lokalno.si. (Revija Zvezde)

Gobarsko sezono je letos na Lokalno.si odprl Miki Stanojević iz Ribnice s polkilogramskim jurčkom. Takšne in podobne objave vedno poberejo veliko klikov. (Foto: M. G.)

Ja, recimo, na takšnih priložnostih. Prav zapisa o prvi (nedavni) in o drugem (malo bolj oddaljenem) kraljujeta na lestvici najbolj branih na Lokalno.si v letu, ki nam drvi izpod nog. Da se je Manca Simčič, Novomeščanka, nekdanja manekenka, spet poročila in da je bil med svati tudi njen nekdanji Tomi Meglič, je zanimalo tam proti 60 tisoč Dolenjcev. Verjetno so prevladovali med bralci. Skoraj 50 tisoč klikov pa je pobrala objava o Miji Rovtar (iz Ljubezni po domače, kajpak) oziroma njenem pokojnem možu, ki ji ni povedal, da bo umrl.

In takoj na tretjem mestu še ena posebnost Slovencev – ali smo lovci ali pa čebelarji, skoraj vsi pa – gobarji. Zato smo množično brali in gledali, kakšnega gobana orjaka so konec oktobra 'uplenili' tam okrog Velikih Vodenic.

Ljubezen po domače se na tak ali drugačen način še parkrat znajde med prvo dvajseterico najbolj branih, tu je še zapis o zlati in gasilski poroki pa o Nini Pušlar, ki razpreda o življenju v dvoje. Saj vidite, kam pes taco moli, kajne?

Če radi sosedom pogledamo v spalnico, pa se na vse pretege trudimo, da nasprotno ne bi šlo tako zlahka. Radi varujemo svoje vrtičke pred nepovabljenimi pogledi in očitno nas je vse pretreslo dejstvo, da se, pomislite, ciprese množično sušijo in da se doba takšnih živih mej očitno izteka. Kako si sicer razlagati 20 tisoč klikov na zapis, v katerem smo ugotavljali, kdo je glavni krivec tej katastrofi na naših vrtovih?

In smo tako že zajadrali v tisto drugo, temnejšo stran našega zanimanja. Nič slabega s tem ne mislimo, navsezadnje je zapis o brezdomski bedi sredi Novega mesta pobral dobrih 21 tisoč klikov in upamo si zatrditi, da prav toliko sočutnih misli. To velja tudi za slovo od mladega gasilca Nejca, ki se je smrtno ponesrečil pri sestopu z Malega Triglava.

Uroš Slak se je s sinom preselil v dolenjski Dobrnič, mladi župnik Boštjan Gorišek, po rodu Suhokranjec, pa na Raki ukinil verouk. S tem si je sicer nakopal težave, dobil pa tudi veliko simpatij.

Smo že skoraj izčrpali našo prvo lokalno dvajseterico, še obujanje spominov na maršala Tita, navodila pomladne diete in opozorila, kako so nekatere rož'ce smrtno nevarne, lahko omenimo, pa smo pri koncu.

VOJNA ZVEZD

Novomeški rotovž je po parlamentarnih volitvah zapustila Vida Čadonič Špelič, ki je postala poslanka v DZ. V Ljubljano je odšla objokana; takole jo je tolažil župan Gregor Macedoni. (Foto: I. V.)

Pogrešano Tanjo Kofol so tudi s fotografijo, ki so nam jo posredovali policisti, iskali vse od začetka leta. Njen modri avtomobil so našli zapuščen pred bršljinskim Sparom, nato pa konec junija v prečenskem gozdu še Tanjino truplo.

Obe lestvici TOP 20 si lahko ogledate sami. Že površen prelet nadaljnje stoterice najbolj branih naslovov na obeh portalih pa nam razkriva resnično širino tem, ki jih zajemamo s pomočjo vseh sodelavcev.

Tako kot nekatere filmske obstajajo tudi medijske franšize. Ne glede na to, v kakšni obliki in kolikokrat jih ponudimo, vedno bodo brane. Še tolikokrat reciklirane zgodbe lokalnih zvezdnikov, ki jih potegnemo iz naftalina, najdejo svoj krog bralcev. Na Lokalno.si se na primer nismo naveličali zgodb o Miji iz Ljubezni po domače – sta z Lovrom še skupaj, ali sta, ali nista, kakšna je njena hiša in kako skrbi za mamo. Mogoče se kdo zmrduje, da gre za posege v njihovo zasebnost, vendar so to odrasli ljudje, ki se sami odločajo za razkrivanje intimnih podrobnosti na javnih omrežjih ter nastope v takšnih in drugačnih resničnostnih šovih. Nekateri celo večkrat.

Šov Kmetija je tudi spet plenil našo pozornost, ne le zato, ker sta se ga udeležili tudi dve brhki dekleti iz naših krajev, ampak tudi zato, ker so ga snemali na našem koncu.

Kadar kdo prepozna njegove lepote in se celo preseli v našo bližino, ga nagradimo z velikim zanimanjem. Uroša Slaka smo že omenili, tu je še Mario Galunič, ki si je omislil vikend na dolenjskem podeželju, pa Desa Muck je tudi že dolgoletna Mokronožanka.

Še bi lahko naštevali imena, ki »vlečejo«, mogoče zanimanje za nekatera rahlo popušča, nekatere na vrh lestvic še spravi odmevna ločitev, kot je na primer Jerco Legan Cvikl, spet drugi si ob slavni mami sami ustvarjajo kariero in kot Matevž Derenda postanejo tudi radijski voditelji, če pa imaš dva cartkana sinčka, kot Gašper Rifelj in čeprav njunih obrazov ne objavljaš javno, pa tudi ne škodi javni podobi.

Lokalci hočemo živeti zdravo, zato so dobrodošli nasveti o dietah s kislim zeljem pa o hujšanju z zeljno juho, zanima nas zimsko vrtnarjenje, da nam ne poide zaloga zelenjave, ekološko izkoriščamo kavne usedline in presežke kuhanih makaronov pa tudi recikliramo vse živo.

Smo solidarni in ne bomo pustili na cedilu človeka, ki išče svojo ukradeno harmoniko ali potrebuje pomoč po povodnji.

NIKOLI V LERU

Zgodbe, ki jih popišejo novinarji Dolenjskega lista in se nam zdijo pomembne, so pomembne tudi bralcem. Tako z veseljem na širšem seznamu najbolj branih na Dolenjskilist.si najdemo zapise o pogorelcih in kako jim pomagamo, na primer tistim s Kuzarjevega Kala, in da so v nekem kraju le dobili svojega zdravnika. Pa kako so lovili in ulovili trop podivjanih potepuških psov, ki so že ogrožali ljudi, in kako naj bi v prihodnje z vlakom veliko hitreje potovali v Ljubljano. Ali pa v Metliko.

Še boste v Dolenjskem listu našli močne zgodbe. Ker jih ne bomo prenehali iskati.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

