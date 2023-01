Deček Inaj je bil prvi v letu 2023

2.1.2023 | 16:00

Inaj, ki je v naročju mamice Ines Kvartuh, se je v brežiški porodnišnici rodil prvi v letu 2023. (Foto: Andreja Žertuš)

Vanesa Krkovič je kot zadnja v lanskem letu v brežiški porodnišnici rodila deklico Kajo. (Foto: Andreja Žertuš)

Brežice - V brežiški porodnišnici se je 1. januarja ob 16.48 rodil 3.040 gramov težak deček Inaj, ki sta se ga tako razveselila mamica Ines Kvartuh in oče Luka Češnovar iz Poštene vasi pri Cerkljah ob Krki. Kot je povedala Ines, je prišla v porodnišnico v nedeljo ob pol desetih dopoldne. Glede rojstva se je zdravnica odločila za carski rez.

Inaj je prvorojenec, so pa v družini vedeli, da bodo dobili dečka in so tako vse pripravili za fantka. V porodnišnici je Ines in seveda novega družinskega člana že obiskal njen partner Luka. Ostali v družini bodo morali počakati na veseli prihod mamice in dojenčka domov, saj so iz zdravstvenih razlogov obiski v porodnišnici močno omejeni.

Sicer pa se bo vsa družina kmalu srečala doma v Pošteni vasi, kjer Ines in Luka živita pri njenih starših v njeni rojstni hiši.

Zadnje rojstvo v letu 2022 so v brežiški porodnišnici vpisali 31. decembra ob 18.40, ko se je rodila deklica Kaja, težka 3.900 gramov. Na svoj dom v Mrtvice pri Leskovcu pri Krškem, jo bosta pospremila Vanesa in Domen Krkovič.

V porodnišnici v Brežicah so leta 2021 vpisali 470 rojstev.

Lani se je rodilo 450 otrok, od tega 231 dečkov, s tem da so se enkrat rodili dvojčki.

