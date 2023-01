S ceste in v drevo

3.1.2023 | 07:00

Včeraj ob 17.51 je na cesti Velika Loka - Čatež, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Reševalci so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniški požar

Ob 12.03 so v naselju Spodnja Pohanca, občina Brežice, zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Spodnja Pohanca in PGD Dečno selo so požar pogasili in opravili pregled z termovizijsko kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do pregleda dimnikarske službe.

Posledice požara še odstranjujejo

Ob 14.26 je v ulici Pri Stadionu v Črnomlju zaradi čiščenja in odstranjevanja posledic požara prišlo do onesnaženja cestišča. Gasilca PGD Črnomelj sta oprala cestišče v dolžini okoli 200 metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, izvod 1.PROTI STRAŽI SKS - V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI 2003;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO;

- od 9.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, TP ŠENTJURIJ, TP GRIVEC, TP ČEMŠE in TP OKROGLICA.

V primeru, slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 10. in 11.30 uro na območju TP Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec LD.

