Tudi na MP Jurovski Brod in Brezovica pozdravili odpravo mejnih kontrol

3.1.2023 | 11:40

Jurovski Brod

Brezovica

V Brezovici so simbolno skupaj prežagali dve beli brezi ... (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Metlika)

Metlika/Jurovski Brod/Brezovica - Slovesnost ob vstopu Hrvaške v šengensko območje je na Jurovskem Brodu potekala v nedeljo ob 11. uri. S slovenske strani so se je udeležili županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin, inšpektor Policijske uprave Novo mesto Bojan Tomc, komandir Policijske postaje Metlika Dušan Brodarič, s hrvaške strani pa podžupanja Karlovške županije Vesna Hajsan Dolinar, načelnik policijske uprave Karlovac Darko Car in predstavnik vinarjev v Društvu vinarjev in sadjarjev Ozalj Ivan Viktorovski. Predstavniki obeh držav so se srečali na mostu čez Kolpo, ki povezuje hrvaško mesto Jurovski Brod in Metliko ter v bližini katerega je do nedelje obstajal mednarodni mejni prehod. Kot sporočajo z metliške občine, so nato skupaj odšli na Jurovski Brod in tam nazdravili ukinitvi mejnih kontrol.

Karlovška podžupanja Vesna Hajsan Dolinar je povedala, da gre za zgodovinski trenutek in da so izjemno veseli, da se lahko po 32 letih državljani obeh držav prosto in nemoteno gibljejo oz. prehajajo v obe državi. Poudarila je, da veliko ljudi iz Hrvaške dela v Sloveniji in obratno, odprtje meja pa ni pomembno le zanje, saj je na območju veliko mešanih zakonov in prebivalci so tako tesno povezani, da se ne ve več, kdo na njihovi strani meje je Slovenec in kdo na slovenski strani Hrvat. Martina Legan Janžekovič, županja Občine Metlika, je povedala, da so kljub težjemu prehajanju meje ljudje v vseh teh letih na obeh straneh ohranili veliko mero spoštovanja in si prizadevali za medsebojno sodelovanje ter menila, da bodo v prihodnje lahko skozi različne projekte sedaj še lažje, bolj tvorno in srčno sodelovali. Hrvaškim predstavnikom je čestitala za vstop v šengensko območje in za sprejem valute evro.

Slovesno tudi v Brezovici

Ob 13. uri je sledila slovesnost na mejnem prehodu v Brezovici pri Metliki, ki je potekala v bolj sproščenem duhu. Organizirali so jo Krajevna skupnost Suhor, DVD Radatovići ter Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka.

Udeležili so se je metliška županja Martina Legan Janžekovič, Lidija Boštnjak - županja Ozlja in njena predhodnica Biserka Vranić, Marko Žlogar, predsednik KS Suhor, Ilija Strahinič, predsednik KS Radatoviči, župnik metliške grkokatoliške župnije Ivan Skalivsky in direktor podjetja Kolpa v Radatovičih Marko Kure.

Življenje močno olajšano

Kot sporočajo z metliške občine, je območje že zgodovinsko na eni in drugi strani meje dihalo skupaj in odprava mejnih kontrol na tem območju tamkajšnjim prebivalcem resnično ogromno pomeni. Lažje bodo obdelovali zemljo na obeh straneh meje, se obiskovali ter hitreje in učinkoviteje opravili marsikatero opravilo. V Metliki spominjajo, da je tukaj potekala ena od najbolj neživljenjskih mej med Slovenijo in Hrvaško. Zaradi zaprtega mejnega prehoda (po uvedbi schengenskega režima) in sila zapletenega poteka meje na tem območju se je npr. tovorni promet med podjetjema Kolpa Metlika in Kolpa Radatoviči, ki ju loči le 10 kilometrov, v določenem obdobju podaljšal na več kakor 90 kilometrov (leta 2010 sta izziv rešila zunanja ministra Žbogar in Jandroković). Predsednik KS Suhor Marko Žlogar je ob tej priložnosti predsedniku KS Radatovići Iliju Strahiniču simbolno izročil leseni kovanec za en evro s Primožem Trubarjem, utemeljiteljem slovenskega knjižnega jezika in slovstva na hrbtni strani. Predsednika krajevnih skupnosti na obeh straneh meje – Marko Žlogar in Ilija Strahinić in županji občin na obeh straneh meje – Martina Legan Janžekovič in Lidija Boštnjak, pa so nazadnje simbolno skupaj prežagali dve beli brezi. Za prešerno vzdušje sta poskrbeli Folklorna skupina Izvor in Tamburaška skupina Klasje.

V Metliki pričakujejo, da se bo okrepilo sodelovanje med mejnimi območji na različnih področjih – na kulturnem, turističnem, kmetijskem, gospodarskem in nenazadnje na administrativnem, saj da je priložnosti za sodelovanje na skupnih projektih, ki jih financira EU, veliko.

M. K.

