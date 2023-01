Božično novoletni koncert za praznično vzdušje

3.1.2023 | 18:30

Pevci so ob koncu skupaj zapeli še Sveto noč. (Foto: Petra Kic)

Škocjan - Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan na Dolenjskem je te dni povabilo v farno cerkev na božično novoletni koncert.

Številni poslušalci so uživali v pestrem programu, ki jim je pričaral praznično vzdušje. Nastopili so: pevska skupina PGD Škocjan, ljudske pevke Klasje, judski pevci Fantje z vasi, Bučenski slavčki, Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, pa mladi glasbeniki: Vid in Manca Pleterski na klaviaturah, klarinetist Miha Krmc, rogist Luka Krmc, flavtistki Ema Kapler in Neja Jerman, ter Bor Hočevar na citrah. Ob koncu so vsi nastopajoči skupaj zapeli še Sveto noč.

Zbrane je pozdravil novi predsednik škocjanskega kulturnega društva Robert Dulc.

L. Markelj, foto: Petra Kic

