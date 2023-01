Gorela telekomunikacijski drog in kup vejevja

4.1.2023 | 07:00

Včeraj ob 7.41 je v naselju Krkovo pri Karlovici v občini Velike Lašče gorel leseni drog telekomunikacijske napeljave. Gasilci PGD Karlovica in Velike Lašče so požar pogasili.

Ob 10.45 je ob gozdu v bližini naselja Lukovek, občina Trebnje, gorel kup odpadnega vejevja. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so pogasili požar na površini približno 10 kvadratnih metrov.

Voda spet pitna

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Primštal - Šentjanž, da je ukrep prekuhavanja vode preklican.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA na izvodu S.K.O Ogulini.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1.CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.