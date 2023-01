8. Gala novoletni koncert za uspešen zaključek leta 2022

4.1.2023 | 08:40

Fotografije: Posavski muzej Brežice

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so zaokrožili leto 2022 z 8. Gala novoletnim koncertom. Basist Janko Volčanšek in sopranistka Mateja Arnež Volčanšek z gosti: pianistko Darjo Mlakar Maležič, tenoristom Rokom Ferenčakom, basistom Marcelom Slakonjo in harmonikarjem Tonijem Sotoškom so obiskovalcem pričarali čaroben predsilvestrski večer. Program je bil prepleten z raznovrstno glasbo, polna Viteška dvorana pa je uživala tako v klasični kot ljudski glasbi v izvrstnih izvedbah, sporočajo iz muzeja. Gala koncert vsako leto oblikujejo posavski glasbeniki, ki s svojimi talenti in delom sežejo daleč. Glasbeniki so bili nagrajeni z aplavzi in stoječimi ovacijami, dobre želje pa so še lepše zvenele ob zdravici v grajski kleti, kjer so zbrani nadaljevali večer.

Direktorica Alenka Černelič Krošelj je v pozdravnem nagovoru predstavila nekaj ključnih dogodkov in dosežkov leta 2022 ter se zahvalila donatorju prof. Robertu Šupetu za »oživitev« muzejske knjižnice in Občini Brežice za zaupanje v upravljanje konec oktobra prenovljenega Vodovodnega stolpa, ki je že privabil številne obiskovalce. Kot so v muzeju še zapisali v sporočilu za javnost, se je posebej zahvalila sodelavcem in sodelavkam muzeja za odlično delo ter ustanoviteljem muzeja, Ministrstvu za kulturo, sponzorjem in donatorjem ter vsem obiskovalcem, ki so leto 2022 delili z muzejem. Pred zadnjo pesmijo je zbranim voščil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je poudaril pomen tovrstnih dogodkov, ki še bolj povežejo skupnost in pokažejo pomen druženja, kulture in dediščine.

V Posavskem muzeju Brežice so, kot sporočajo, z zadnjim 254. dogodkom zaključili uspešno leto z željami, da bi zbrani ostali še naprej zvesti podporniki in obiskovalci.

M. K.

Galerija