Mlada zarja: Zbeži od žene

4.1.2023 | 18:20

Na praznični ponedeljek, 26.12., je Mlada zarja dodobra nasmejala polno dvorano gasilskega doma PGD Soteska, fotografija pa je z ene zadnjih vaj, skrajno desno je na njej tudi režiserka Brigita Rončelj. (Foto: Mlada zarja)

Soteska - Po dveh letih je Mlada zarja PGD Soteska znova na oder postavila komedijo – Navdušili vse, prva ponovitev 7. januarja

V Soteski so nekoč živo in uspešno dramsko dejavnost obudili leta 2013, s premiero komedije Raya Cooneya Zbeži od žene pa je dramska sekcija Mlada zarja PGD Soteska znova navdušila obiskovalce, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano tukajšnjega gasilskega doma. Glede na število ljudi, ki so ostali pred vrati, bi verjetno napolnili še dve dvorani, čeprav so vstopnice prodajali pred predstavo brez predhodnih rezervacij. Ljudem se zahvaljujejo za razumevanje in jih vabijo na naslednje predstave. Prva ponovitev bo 7. januarja ob 17. uri.

»Glavni lik tokratne predstave je taksist, ki je zelo 'dobrega srca', saj se je hkrati poročil s kar dvema ženskama, da se ne bi kateri zameril. To pa od njega zahteva natančen urnik dela in veliko vzdržljivost. Vse teče gladko, dokler ne pride do nesreče in se v zadevo vpleteta detektiva. Takrat nastane velika zmeda,« je predstavo v nekaj povedih opisala Brigita Rončelj, ki je tudi tokrat prevzela režijo igre.

Komedija je zahtevna in traja skoraj dve uri, je zelo dinamična, polna zapletov, kar je za igralce velik zalogaj, je dejala in dodala, da so vadili kar nekaj časa in se v začetku tudi zaradi razmer dobivali bolj poredkoma. »Igralska zasedba je v osnovi standardna, so pa vsakič manjše spremembe in tudi novi obrazi, kar je še posebej razveseljivo. Igralcev namreč ni preprosto dobiti, saj to pomeni veliko odrekanja v zasebnem življenju, ampak če te to veseli, zmoreš. Ljudje imamo vedno čas za tisto, za kar si ga vzamemo. Vesela sem, da v tako majhnem kraju vedno sestavimo igralsko ekipo,« je bila zadovoljna Rončeljeva.

M. Ž.