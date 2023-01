Davi nesreča pri Trebnjem

5.1.2023 | 06:50

Danes zjutraj ob šestih se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Trebnjem, v smeri proti Ljubljani je na odstavnem pasu prevrnjen avto. Podrobnosti še niso znane.

Sinoči ob 19.48 so na Borštnikovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjskem objektu, pa je že razbrati iz poročil regijskega centra za obveščanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1. CEROVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje - Brestanica proti Senovem in Proti trgu pretvornik.

M. K.