Za spodbude podjetništvu lani 25 odstotkov več denarja

5.1.2023 | 08:50

Proti koncu leta so v Brežicah podjetnicam in podjetnikom pripravili javno predstavitev rezultatov razpisa za pospeševanja razvoja podjetništva, župan Ivan Molan pa je uspešnim prijaviteljem predal podpisane pogodbe o sofinanciranju. (Foto: arhiv; Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice je v letu 2022 preko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21 %.

Občina ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva s širokim naborom ukrepov, med katerimi so prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovno-industrijskih con ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. S hitrim prostorskim načrtovanjem je, kot so navedli v občinskem sporočilu za javnost, med drugim pridobila podjetje TPV Automotive, ki je poleg širitve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež.

Na področju podjetništva občina načrtuje širitev Obrtne cone Dobova, priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) so začeli lani. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino pa izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja, v letu 2022 so organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.

Iz baze podatkov AJPES-a je sicer razvidno, da je v brežiški občini šest delniških družb, 680 družb z omejeno odgovornostjo in 1.095 samostojnih podjetnikov.

Sredstva sofinanciranja za tri namene

V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice se sofinancirajo naložbe v stroje in opremo, najemnine v starem mestnem jedru in sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami.

Višina občinskih sredstev javnega razpisa za spodbujanje podjetništva je lani znašala 160.000 evrov, kar predstavlja 40.000 evrov oz. 25 % več kot v letu 2021. Prijavitelji so oddali 41 vlog, od tega je 37 vlog izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Delež sofinanciranja naložb znaša 21,26 %, najvišji znesek subvencije znaša 8.504 evrov.

Letos bo še zadnji razpis po obstoječi shemi pomoči de minimis. V letu 2023 bo namreč potrebno sprejeti nov pravilnik in priglasiti novo shemo državnih pomoči za novo programsko obdobje 2024-2029.

M. K.