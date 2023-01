Veliko dela z migranti

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 143 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in na območju Črnomlja in Sevnice zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nimata veljavnih vozniških dovoljenj, danes poročajo s PU Novo mesto. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, poskusa vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

Na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče) so prijeli 23 državljanov Afganistana, 17 državljanov Pakistana, deset državljanov Šrilanke, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Maroka, pet državljanov Kube, štiri državljane Indije, tri državljane Alžirije, dva državljana Bangladeša, dva državljana Kitajske, državljana Vietnama in državljana Turčije, na območju PP Metlika (Rakovec, Dolenje Dobravice) državljana Tunizije in državljana Kitajske in na območju PP Novo mesto (Otočec) pet državljanov Rusije in državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

