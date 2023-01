Psi v romskem naselju Žabjak - Brezje: ''Vsak dan je slabše, to je prava katastrofa''

5.1.2023 | 12:00

V romskem naselju Žabjak - Brezje prosto naokrog tekajo psi.

Psi so prišli celo na bencinski servis v Bršljinu.

Pot pod noge in po glavni cesti naprej.

Kaže, da težavam, ki jih povzročajo popadljivi psi v Novem mestu, še ni videti konca. Potem ko se je problematika tropa potepuških psov, ki so se potikali po Bršljinu, Cegelnici, Prečni, Češči vasi in Podbrezniku ter plenili divjad in ogrožali sprehajalce, z odlovom osmih psov sredi oktobra umirila, so tokrat na nevzdržne razmere zaradi popadljivih psov opozorili iz bližnjega romskega naselja Žabjak - Brezje.

»V našem naselju je več popadljivih psov, ki ogrožajo otroke na poti na šolski avtobus, zato se otroci včasih raje kar vrnejo domov, ogrožajo pa tudi druge prebivalce. Prav tako se zaganjajo v avtomobile, ki vozijo po Mirnopeški cesti, celo do bencinskega servisa v Bršljinu pridejo,« nam je nevzdržne razmere v romskem naselju opisal eden od tamkajšnjih prebivalcev. Pravi, da imajo pri eni hiši tudi po pet ali šest psov in večina se jih spuščenih podi naokrog. »Vsak dan je slabše, to je prava katastrofa. Naj lastniki odgovarjajo za svoje pse, nekateri pač želimo živeti normalno, v miru, a ne moremo. Ni čudno, da ljudje tako gledajo na Rome,« je kritičen. Zato poziva pristojne ustanove, da naj vendarle nekaj ukrenejo, saj ga zelo skrbi, da se bo komu kaj zgodilo, še posebej otrokom.

Na Skupni občinski upravi občin Dolenjske, pri kateri delujeta tudi medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, o morebitnih napadih psov na otroke v romskem naselju do našega poizvedovanja niso bili obveščeni, so pa seznanjeni s splošnim dejstvom, da je v romskih naseljih veliko psov, kar ugotavljajo tudi njihovi redarji na terenu. Glavna težava je, da lastništva psa ni mogoče določiti, saj psi niso čipirani, torej so ‘nikogaršnji’. Zato tudi ni mogoče lastniku psa odrediti spoštovanja obveznosti skrbi za psa oziroma spoštovanja določil zakona, ki ureja varstvo živali, so med drugim povedali za tiskanega Dolenjca.

O problematiki so že obvestili območni urad Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in policijo. In kaj nanjo pravijo omenjeni?

Podrobnosti boste torej našli v današnji novi, prvi letošnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

