V nekaterih lekarnah pomanjkanje antibiotikov za otroke

5.1.2023 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V nekaterih lekarnah zadnje dni beležijo pomanjkanje antibiotikov za otroke. Do težav prihaja zaradi pomanjkanja učinkovin ali pomožnih snovi pri proizvajalcih. Pristojni zagotavljajo, da je pomanjkanje začasno, na voljo pa so ustrezna nadomestna zdravila.

Lekarniška zbornica Slovenije je bila obveščena, da je preskrba z antibiotiki za otroke motena v več lekarnah. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in veletrgovci z zdravili so po navedbah medija sicer napovedali, da bo to pomanjkanje le začasno.

Otroci kljub temu ne bodo ostali brez zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje vnetja srednjega ušesa in pljučnice, zagotavlja predsednik Združenja za pediatrijo Denis Baš.

"Ta zdravila lahko nadomestimo z oblikami, ki so podobne. Gre za tablete, ki se raztopijo, lahko se dajo tudi na polovico, tako da del problema lahko rešimo s tem. Včasih se lahko tudi iz tablet naredijo praški," je pojasnil za Televizijo Slovenija (TVS).

Hiconcil naj bi bil spet na voljo že prihodnji teden. S pomanjkanjem antibiotikov se sicer soočajo v vseh državah EU, so za TVS pojasnili na JAZMP. Nedavno so se s tem problemom soočali v Nemčiji. Vzrokov je več - pomanjkanje učinkovin, majhen trg. Med drugim farmacevtska podjetja s trga umaknejo zdravila, ki ne prinašajo dovolj dobička.

STA; M. K.