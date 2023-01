Voščili s traktorijado

5.1.2023 | 14:10

Udeleženci traktorijade, preden so odšli na pot. (Foto: FB DPM Brežice/Boris Kovačič)

Praznična povorka s traktorji je zapeljala tudi skozi brežiško zgodovinsko mestno jedro. (Foto: FB DPM Brežice/Boris Kovačič)

Brežice - Društvo podeželske mladine Brežice je 26. decembra organiziralo 2. božično traktorijado.

Dvajset traktoristov, med njimi sta bili traktoristki, je vozilo skozi številne kraje po »kranjski« in »štajerski« strani občine Brežice, pri čemer je povorka obiskala tudi brežiško mestno središče. Pot so začeli v Brežicah in jo po približno šestdesetih kilometrih tam tudi sklenili.

Kot pravijo predsednik Karlo Budič in ostali člani Društva podeželske mladine Brežice Karlo Budič, so želeli tudi tokrat s traktorijado polepšati božično-novoletne praznike in opozoriti, da so na cestah tudi kmeti s kmetijskimi stroji in da moramo biti do teh udeležencev v prometu strpni.

M. L.