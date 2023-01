Iz prevrnjenega avta nepoškodovan

5.1.2023 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Danes zjutraj ob šestih se je na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod - Bič prevrnilo osebno vozilo in obstalo na boku. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so voznika pregledali na kraju, nadaljnje oskrbe ni potreboval. Delavci DARS-a so zavarovali kraj s prometno signalizacijo in očistili cestišče.

Dimniški požar

Ob 13.19 so se na Savski cesti v Sevnici vnele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, prostore prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Gasilci so odsvetovali nadaljnje kurjenje do pregleda dimnikarske službe.

M. K.