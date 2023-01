Gasilci s policisti do onemoglega

Včeraj ob 14.55 so v naselju Mekinje nad Stično v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Stična ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v kateri se je nahajala onemogla oseba. Gasilci so oboleli osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu DOLENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORNJE GRIBLJE, izvod GORNJE GRIBLJE – VIKENDI;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, IZVOD DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POČIVALIŠČE DUL;

- od 8:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK 2, izvod 3. DESNO V HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Globoko rudnik nizkonapetostno omrežje – Levo sveta Barbara med 8. in 10. uro, na območju TP Mali vrh gmajna med 9. in 11.30 uro ter na območju TP Mrzla vas, nizkonapetostno omrežje – Šola med 8. in 9. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kamenško, nizkonapetostno omrežje – Po gori levo med 9. in 14. uro.

