Odbojkarji Krke v novo leto vstopili z zmago

6.1.2023 | 08:30

Fotografije: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke so na prvi tekmi v novem koledarskem letu upravičili vlogo favorita in s 3:0 odpravili Korvolley iz Mislinje. V domači vrsti je bil najbolj razpoložen Kosmina (13 točk), sledila sta Lindič in Pušnik (po 9 točk), pri gostih pa je 9 točk zbral Jamnikar. Krko že v soboto čaka gostovanje v Šoštanju.

Uspešna je bila v 12. krogu tudi KEKOOprema Žužemberk, ki je s 3:0 premagala SIP Šempeter, Kostanjevičani pa so z 1:3 izgubili s Špan Brezovico. Tekmi sta bili odigrani že decembra.

1.B DOL, 12. krog

Krka - Korvolley Mislinja 3:0 (21, 20, 21)

ŠD Marof, Novo mesto, 5. 1. 2023. Sodnika: , obiskovalcev: 30.

Krka: Hafner 2, Erpič 5, Kosmina 13, Borin (L), Kožar 1, Pulko 2, Lavrič, Hvala 1, Lindič 9, Pušnik 9, Hardt 7, Vidmar 2, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Korvolley Mislinja: Plankelj, Čuk 8, Lichtenegger 4, Vetrih 8, Siemenik 8, Tomšič, Lesnik, Plevnik, Jamnikar 9, Miklašič (L). Trener: Oder Urban.

V tekmi med prvo in zadnje uvrščeno ekipo je domači trener Rojc že v začetku priložnost za igro ponudil mlademu Vidmarju. Tekmo so nekoliko bolje odprli gosti, ki so že na prvi tekmi v Mislinji, takrat predvsem po zaslugi Dolenjca Čuka, ponudili dober odpor. Gostujoči as za vodstvo s tremi točkami ter napaka domačih v naslednji akciji sta bila dovolj velik alarm za domačega trenerja, ki je moral reagirati s polminutnim odmorom. Uspel je predramiti svoje varovance, ki so reagirali z delnim rezultatom 5:1 in s tem ravnovesje vzpostavili na 10. točki. Sledilo je izenačeno nadaljevanje. Z dvema zaporednima blokoma za vodstvo z 19:17 je tehtnico na Krkino stran prevesil Luka Lindič. Po gostujoči napaki na servisu je kazalo 22:19 v korist Krke. Gostje so poskusili še z drugim odmorom, ki pa ni prinesel preobrata. Krka je s potrpežljivo, pa čeprav skromno igro niz varno pripeljala do konca, končnih 25:21 pa je z uspešnim napadom postavil domači kapetan Kosmina.

V drugi niz so domači krenili precej bolj odločno in hitro povedli z 8:4. Domačim je stekla igra v napadu, poznala se je tudi menjava na mestu sprejemalca, kjer je Vidmarja zamenjal Pušnik, in prednost domačih je naglo rasla. Pri zaostanku s 15:6 so gosti poskusili z drugim odmorom, toda kakovostna premoč na strani Krke je bila prevelika, da bi ogrozili novomeško prednost. Vsaj tako je kazalo prvih nekaj minut, nato pa je domačim popustila zbranost, gostje so se borili za vsako žogo in predvsem po zaslugi Siemenika in Jamnikarja uspeli zaostanek znižati na vsega 3 točke (21:18). Na srečo domačih so v zaključku niza gostom pošle moči, krkaši pa so upravičili svoje kvalitete. Kosmina je poskrbel za uspešen napad, Pušnik pa je z blokom ujel gostujoči napad Vetriha za vodstvo s 23:18. Po mini-breaku gostov je prvo zaključno žogo priigral Pušnik, drugo pa je izkoristil Hardt. (25:20).

Podobno izenačen je bil tretji niz. Gostje so dobro parirali novomeškim odbojkarjem, pri katerih je trener Rojc vnovič premešal postavo. Namesto Hafnerja in Pulka sta nadaljevala Hardt in Kožar, v nadaljevanju niza pa je priložnost namesto Hardta dobil tudi Hvala. Goste sta v igri držala predvsem razpoložena Jamnikar in Čuk, pri Krki pa je Kožar z natančnimi podajami zalagal vse soigralce, tako da je vsak prispeval svoj delež. V končnico je s točko prednosti (20:19) vstopila Krka. Dva zgrešena servisa gostov, točka Pušnika in Krka je pobegnila na 23:20. Korošce je v igri obdržal Jamnikar. Lindič je Krki priigral prvo zaključno žogo, le to pa je z asom izkoristil Kožar za 25:21 in novo zmago s 3:0.

Martin Kosmina, Krka: "Vsekakor je bil cilj doseči tri točke. Po vsega treh treningih po premoru smo dosegli zastavljen cilj, toda odigrati bi morali bolje, kot smo."

David Čuk, Korvolley Mislinja: "Po takšnem prazničnem premoru je prva tekma vedno naporna, že s samega fizičnega vidika. Sicer pa v redu. Borili smo se po svojih močeh, je pa Krka pokazala svojo kvaliteto in upravičila vlogo favorita."

Simon Vesel

