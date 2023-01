Božičkov vlak po dveh ''covid letih'' spet vozil in razveselil malčke

6.1.2023 | 12:10

Bižičkov vlak je spet vozil! Na sliki Božiček, ob njem pa Albert Pavlič, predsednik ZDSS-Solidarnost.

Na Božičkovem vlaku je bilo pestro in veselo.

Predstava v KD Črnomelj je zbrane razvedrila in nasmejala.

Božiček je vse malčke tudi obdaril.

Črnomelj - Letošnji praznični božični čas si bodo zapomnili vsi, ki so se uspeli peljati s t.i. Božičkovim vlakom, tradicionalni vlakom, ki ga že skoraj dvajset let organizira Zveza delavskih sindikatov Solidarnost.

Bil je gotovo nekaj posebnega in nepozabnega, pove Albert Pavlič, predsednik ZDSS-Solidarnost, iz dveh razlogov: ker je znova vozil spet po dveh ''covid letih'', ko zaradi ukrepov to ni bilo varno in mogoče, ter zato, ker so letos prvič vozile "Božičkov vlak" nove železniške garniture Stadler. Starši, stari starši in otroci so jih z navdušenjem sprejeli in bili nad novimi vlaki več kot navdušeni.

"Božičkovi vlakovni jelenčki" so s skoraj 300 malčki, starimi do deset let, ter v spremstvu skoraj 400 staršev oz. starih staršev vozili v Črnomelj, kjer je bilo organizirano pestro dogajanje.

V Kulturnem domu v Črnomlju je Božiček zbranim najprej "podaril" pravljico v izvedbi Renate Brglez (Pravljičarna) in nato še nastop čarovnika "MAC-a (Jernej Drofenik). Vse sta spravila v dobro voljo, jih popeljala v svet domišljije in čarovništva in večino staršev, dedkov in babic na lepe spomine iz otroških let. Na koncu prireditve so vsi v dvorani, zasedeni do zadnjega kotička, skupaj z Božičkom zapeli znano otroško pesem Zima, zima bela ...

Na poti z vlakom nazaj je Božiček s svojim spremstvom med vožnjo do Novega mesta vsakega malčka obdaril z lepim in bogatim darilom, čarovnik MAC jih je iz napihljivih balonov izdeloval zanimive otroške like in skulpture, Božičkovo spremstvo pa je otrokom delilo sladkarije. Najbolj zanimivo je bilo mnogim slikanje z Božičkom in njegovim spremstvom.

V Novo mesto so se zbrani na železniški postali v Bršljinu še družili, se fotografirali z Božičkom in čarovnikom in se nato dobre volje in z zaobljubo, da se naslednje leto zopet srečajo na Božičkovem vlaku, odpravili domov - polni nepozabnih vtisov in lepih spominov.

L. M.

Galerija