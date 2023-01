Višje sodišče Borutu Turku kazen znižalo na 13 let zapora

6.1.2023 | 09:30

Borut Turk na novomeškem sodišču. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Novo mesto - Okrožno sodišče v Novem mestu je Boruta Turka aprila lani v ponovljenem sojenju spoznalo krivega uboja partnerke februarja 2020 na Potoku pri Straži in mu izreklo kazen 14 let in osem mesecev zapora. Zdaj mu je Višje sodišče v Ljubljani kazen znižalo na 13 let, poročata Delo in Slovenske novice.

Senat višjega sodišča je ocenil, da je bila kazen, ki je bila na zgornji meji zagrožene, previsoka, saj da bi moralo sodišče dati večjo težo olajševalnim okoliščinam. Pri tem so v sodbi izpostavljeni pristno opravičilo, obžalovanje ter pripravljenost za zdravljenje.

Višje sodišče je tudi zmanjšalo število poškodb, ki naj bi jih takrat 31-letni Turk zadal 27-letni partnerki, zaradi česar naj bi bila teža storjenega kaznivega dejanja posledično nekoliko manjša, poročata časnika.

Turka, ki je partnerko z nožem ubil potem, ko mu je povedala, da bi rada prekinila razmerje, je novomeško okrožno sodišče januarja 2021 naprej spoznalo krivega umora in ga obsodilo na 24 let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

V novem sojenju je sodišče Turka aprila lani znova spoznalo za krivega, a tokrat ne umora, kot je vztrajalo tožilstvo, ampak uboja, za katerega pa je zagrožena nižja zaporna kazen. Dosodilo mu je 14 let in osem mesecev zapora. Zdaj mu je TOREJ višje sodišče kazen znižalo na 13 let zapora.

STA; M. K.