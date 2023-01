Pijana razgrajala - eden v lokalu, drugi na dvorišču

6.1.2023 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Črnomaljske policiste so sinoči nekaj po 19. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer je pijan moški z nedostojnim vedenjem in vpitjem nadlegoval osebje in goste. Tudi po prihodu policistov se 36-letnik ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, danes sporočajo s PU Novo mesto.

O močno pijanem moškem, ki je vpil na dvorišču stanovanjske hiše, so bili nekaj pred 22. uro obveščeni tudi šentjernejski policisti. 37-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Tudi on je dobil plačilni nalog.

Z dveh ukradli katalizatorja

Na parkirnem prostoru stanovanjskega bloka v Novem mestu in v Šentjanžu so neznanci z dveh osebnih avtomobilov ukradli katalizatorja.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče) izsledili in prijeli 15 državljanov Maroka, pet državljanov Kube, tri državljane Irana in dva državljana Pakistana, na območju PP Novo mesto (Starine) dva državljana Rusije in na območju Metlike štiri državljane Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 190 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in na območju Šentjerneja zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja, kot omenjeno, pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.