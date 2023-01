Potepanje s Tanjo Vugrin

6.1.2023 | 14:10

Tanji Vugrin (desno) je čestital tudi član sveta krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik, pred tem je slikarko predstavila predsednica Turističnega društva in tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac. (Vse foto: M. L.)

Slikam Tanje Vugrin sta se z živahnim glasbenim nastopom poklonila tudi njena sinova Tomaž (drugi z desne) in Matija.

K umetniškemu vzdušju sta s svojim petjem ob kitari prispevala tudi Zdenka in Andrej Pinterič.

Irena Bogovčič je prebrala pesmi.

Jesenice na Dolenjskem - V stavbi krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem so tik pred koncem lanskega leta odprli prvo samostojno razstavo slik ljubiteljske slikarke Tanje Vugrin iz Nove vasi pri Mokricah z naslovom Potepanje. K že tako prazničnemu vzdušju so z glasbenim nastopom prispevali Zdenka in Andrej Pinterič, Tanjina sinova Matija in Tomaž ter z branjem svojih pesmi Irena Bogovčič.

»Imeti talent je nekaj čudovitega, še večje bogastvo je odkriti ga in s časom ga razvijati, negovati, nadgraditi in se veseliti novim izzivom, vse to in še več se zgodilo naši - Tanji Vugrin našem dolinskem dekletu.

Leta 2009 je v času bivanja doma, da bi krajšala čas bolniške počela tisto kar je nekje že dolgo časa klilo iv njenem srcu in duši – naslikala prvo sliko.

Od takrat od danes je nastalo okrog 80 slik v tehniki akvarel in olje na platnu,« je v nagovoru k razstavi rekla predsednica Turističnega društva in tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac in dodala, da se Tanja Vugrin udeležuje slikarskih srečanj in kolonij in da je novembra 2022 na mednarodni slikarski koloniji v Sevnici, prejela bronasto priznanje za sliko Vonj po morju.

Razstavo, ki je na ogled do 28. januarja, so v sodelovanju s Tanjo Vugrin pripravili krajevna skupnost in Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem in Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice.

M. L.

