FOTO: Delavske športne igre - Krkaši znova na vrhu

7.1.2023 | 10:00

Najboljši delovni športni kolektiv je tudi letos Krka.

Naj športnika DŠI: Valentina Golob (Revoz) in Robert Turk (Krka)

Matjaž Kuzma (levo) in Miha Ivanuša

Novo mesto - S podelitvijo priznanj najboljšim so se končale 62. Delavske športne igre (DŠI). Naziv najboljšega delovnega športnega kolektiva v novomeški občini je v ekipnem skupnem vrstnem redu znova pripadel Krki (1550 točk), na drugo mesto se je uvrstil Revoz (1306), tretje je bilo Roletarstvo Medle (1295).

Krka je zmagala v ženski in moški konkurenci. Med moškimi se je na drugo mesto uvrstila Adria Mobil, tretje mesto pa je pripadlo Roletarstvu Medle. Med ženskami pa je drugo mesto osvojil Revoz, tretje pa Roletarstvo Medle.

Na sinočnji prireditvi v Kulturnem centru Janeza Trdine so podelili priznanja tudi najboljšim posameznikom in razglasili naj športnika in športnico zadnje sezone DŠI; to sta postala Robert Turk iz Krke in Valentina Golob iz Revoza. Oba sta se v izkazala tako z udeležbami na tekmovanjih kot tudi z izvrstnimi rezultati.

»Zaradi vsem znanih okoliščin je začetek zadnje sezone še vedno krojil koronavirus, poleg tega pa še pomanjkanje snega. Zato smo morali izpusti dve zimski športni panogi, veleslalom in smučarski tek, preostanek sezone pa je potekal po predvidenih načrtih. Izpeljali smo 28 tekmovanj, ki se jih je udeležilo 1591 tekmovalk in tekmovalcev. V ženski kategoriji je nastopilo 15 ekip, v moški pa 33,« je povedal Matjaž Kuzma, strokovni vodja, koordinator za šport v Zavodu Novo mesto, ki pa se poslavlja od vodenja DŠI. Nasledil ga bo Miha Ivanuša.

Že osmo leto zapored ima tekmovanje tudi dobrodelni pridih, saj družba Ursa za vsakega udeleženca DŠI v poseben sklad prispeva po en evro. Letos se je tako nabralo 1.591 evrov, ki jih bodo za humanitarne namene namenili območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto. V vseh teh letih Ursinega dobrodelnega števca se je preko Delavskih športnih iger tako zbralo že več kot 16.000 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

